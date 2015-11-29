هلال احمر بیمارستان صحرایی برپا کرد/استقرار تیم کامل جراحی

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر درودی با تشریح آخرین آمار مراجعه زائران به درمانگاه‌های جمعیت هلال احمر در عتبات عالیات پرداخت و گفت: يک بیمارستان صحرایی با تیم کامل جراحی، بیهوشی، پرسنل پزشک و پرستاری به تعداد ۱۸۰ نفر در کوت مستقر بوده و علاوه بر آن ۲۵۰ امدادگر به همراه بالگرد و دوازده آمبولانس در کنار مرز آماده‌باش هستند تا در صورت وقوع حادثه احتمالی بتوانند خدمات لازم را به زائران ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه در درمانگاه شبانه‌روزی ولایت نجف، همزمان پنج پزشک زائران بیمار را ویزیت می‌کنند، گفت: روز گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ زائر ویزیت و برای حدود ۲۵۰ نفر سرم‌تراپی و برای حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ زائر نیز، پانسمان و بخيه انجام شد.

درودی تصریح کرد: آمار مراجعه کنندگان به درمانگاه‌های اقماری هلال‌احمر در صحن حضرت زهرا(س)، مقبره شهید حکیم و در مسیر گذر و کنار پل صوره العشرین به ترتیب ۴۰۰، ۳۰۰ و ۳۵۰ بوده و کادر درمانی هلال‌احمر در درمانگاه‌های اقماری در شیفت‌های ۱۶ ساعته و در درمانگاه ولایت به صورت ۲۴ ساعته به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مشاور رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر گفت: در چادرها درمان سرپايي شامل طرح تجویز دارو برای همه زائرين ابا عبدالله حسین(ع) اعم از ایرانی و غیر ایرانی ارائه می‌شود و در صورت نیاز به خدمات بیشتر زائران با آمبولانس به بیمارستان اعزام می‌شوند.

زائرین اربعین وارد کانون‌های ازدحام نشوند

دکتر امین‌رضا طباطبایی معاون آموزش و پژوهش مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر به زائرین حسینی توصیه کرد از ورود به کانون‌های ازدحام اجتناب کنند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به حضور میلیونی زائران در اربعین حسینی، تعدادی از پزشکان و امدادگران اعزامی ویژه اربعین، دوره ساماندهی تجماعت انبود و جمعیت متحرک را گذرانده و آماده ارائه خدمت به زائران هستند، عنوان کرد: برگزاری این دوره آموزشی، گام نخست برای دستیابی به نتایج مطلوب درمدیریت تجمعات انبوه است و مسلما باید مطالعات بیشتری در این خصوص انجام شود.