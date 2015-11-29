عضویت کودکان در کتابخانه های شهرستان البرز افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان حیدری عصر یکشنبه در جمع کتابداران شهرستان که در محل کتابخانه شهر الوند برگزار شد اظهارداشت: با اقدامات انجام شده و اطلاع رسانی صورت گرفته در ایام بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و مقام کتابدار امسال شاهد رشد ۵۰ درصدی اعضای کتابخانه های این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.

حیدری افزود: با تبلیغات انجام شده در نماز جمعه، مدارس، مساجد و سطح شهر، استقبال مردم از عضویت در کتابخانه های این شهرستان افزایش یافته و تعداد پنج هزار و۷۰۰ نفر به اعضای کتابخانه های البرز اضافه شدند.

وی بیان کرد: در ایام بزرگداشت کتاب و کتابخوانی برنامه های متنوعی در شهرستان البرز اجرا شد که برگزاری نشست کتاب خوان، نقد و رونمایی کتاب، برگزاری مسابقات نقاشی و کتابخوانی، کلاس های قصه گویی و نقاشی با موضوع مطالعه و کتابخانه از آن جمله بودند.

رئیس کتابخانه عمومی شهرستان البرز تصریح کرد: تامین کتب ایستگاه های مطالعه برپا شده در مدارس و سطح شهر با اهدای کتاب توسط خیرین و نیکوکاران از دیگر فعالیت های انجام شده در این شهرستان است.

حیدری به طرح نذر کتاب در شهرستان البرز اشاره کرد و یادآورشد:درطرح نذر کتاب بیش از دو هزار نسخه کتاب به کتابخانه های البرز اهدا شد که این کارفرهنگی گامی مفید در راستای غنی سازی منابع کتابخانه ها محسوب می شود.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان البرز، تشکیل گروههای مطالعاتی و جمع آوری بانک اطلاعات اهالی قلم به منظور برقراری تعامل بیشتر، هماهنگی با واحد حمل و نقل به منظور توزیع و نصب برگه های اطلاع رسانی فعالیت های هفته کتاب داخل اتوبوس ها را از دیگر فعالیت های انجام شده همزمان با این ایام عنوان کرد.

وی گفت: افتتاح بخش تخصصی مرجع، خردسالان، کودک و نوجوان و اتاق اسباب بازی در کتابخانه عمومی علامه دهخدا، بهسازی فضای داخلی، راه اندازی و تجهیز بخش اتاق اسباب بازی در کتابخانه های عمومی دبیرسیاقی و دارالعباس از اقدامات هفته کتاب امسال بود.

حیدری تصریح کرد: برگزاری آیین نقد کتاب و رونمایی از سه کتاب از آثار مولفان شهرستان از جمله برنامه هایی بود که با استقبال چشمگیری از جانب مخاطبان رو به رو شد.

وی اظهارداشت: با راه اندازی چهار باب کتابخانه مشارکتی در سطح شهرستان، دیدار با ائمه جمعه و جماعات شهرستان و بهره گیری از دیدگاه و پیشنهاد افراد زمینه توسعه فعالیت های کتابخوانی در سطح شهرستان فراهم شده است.