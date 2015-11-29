۱۷ دستگاه خودروی اطفای حریق در مازندران خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر احمدی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:۱۰ دستگاه خودرو اطفای حریق در منابع طبیعی مرکز مازندران و هفت‌دستگاه در غرب مازندران مستقرشده است و پیگیر بالگرد اختصاصی برای مازندران نیز هستیم.

وی با اشاره به اینکه در دنیا ۴۳ مورد حادثه غیرمترقبه رخ می‌دهد که ۳۱ مورد این حوادث در ایران شناسایی‌شده است افزود: برگزاری مانورهای آمادگی در برابر حوادث در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران اظهار داشت: برگزاری مانور ساعت صفر برای آمادگی ارگان‌ها و سازمان‌ها در استان برگزار می‌شود و شب گذشته این مانور در بابلسر با آمادگی کامل به اجرا درآمد.

وی بابیان این‌که برای اجرای مانور ایمنی و زلزله آمادگی و آموزش‌های لازم از سوی سازمان هلال‌احمر به‌عنوان رئیس کارگروه امداد و نجات استان به دانش آموزان و مسئولان داده شد افزود: برگزاری این مانورها و رعایت آئین‌نامه ۲۸۰۰ نظام‌مهندسی میزان خرابی و تلفات را در حوادث به حداقل می‌رساند.

احمدی تأکید کرد: ساخت‌وسازهای مسکن و مکانهای آموزشی باید با رعایت آیین‌نامه‌های مهندسی بخصوص ۲ هزارو ۸۰۰ سازمان نظام‌مهندسی باشد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران، از امضای قراردادی با همکاری استانداری مازندران بین سازمان مراتع و جنگل‌ها، مدیریت بحران و وزارت دفاع خبر داد و گفت: در این راستا بالگرد برای اطفای حریق در مواقع لزوم به استان اعزام می‌شود.