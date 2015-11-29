از الان بگوییم قهرمانیم دیوانگی است

به گزارش خبرنگار مهر عبدالله ویسی بعد از پیروزی یک بر صفر تیمش برابر راه‌آهن در هفته سیزدهم لیگ برتر در رابطه با این بازی گفت: بازی بسیار سختی را با پیروزی پشت سرگذاشتیم. راه‌آهن تیم خوبی بود. توانستیم از معدود موقعیت‌هایمان به خوبی استفاده کنیم. راه‌آهن برای ارتقا جایگاهش در جدول می‌جنگید و ما هم قصد داشتیم که با پیروزی در این دیدار جایگاهمان در جدول را حفظ کنیم که خوشبختانه به هدفمان رسیدیم.

وی در رابطه با عملکرد داور در این بازی افزود: به هر حال داور این مسابقه جوان بود و ما نباید کاری انجام دهیم که این داوران جوان تمرکزشان را از دست بدهند. ما باید کمک کنیم تا داوران جوان با تمرکز بهتری کارشان را انجام دهند.

سرمربی تیم استقلال خوزستان در خصوص برنامه تیمش برای نیم فصل خاطرنشان کرد: مطمئنا نیم فصل را برای همین گذاشتند که تیم‌ها نقاط ضعفشان را ترمیم کنند و نقاط قوتشان را پوشش دهند. ما هم تللاش می‌کنیم تا تیم را تقویت کنیم.

ویسی ادامه داد: ما می‌خواهیم که جایگاهمان را در جدول حفظ کنیم. اگر من از الان بگویم که ما قهرمانیم این دیوانگی است. هدف ما این است که جزو پنج تیم بالای جدول باشیم. اگر که بتوانیم سهمیه آسیایی به دست آوریم خوشحال می‌شوم و اگر اتفاق دیگری نیز رخ دهد، برای ما بهتر می‌شود. من هرگز از الان نمی‌گویم که ما قهرمانیم.

وی در پایان در واکنش به حضور کادر فنی تیم ملی در تمرینات تیمش تصریح کرد: این مساله می‌تواند به ما کمک کند. زیرا بازیکنان با تمرکز بیشتری کارشان را دنبال می‌کنند و یک حس خود بزرگ بینی به آن‌ها دست می‌دهد. فکر می‌کنمک با توجه با تفکراتکی‌روش مبنی بر جوان گرایی در تیم ملی ما می‌توانیم یکی دو بازیکن در تیم ملی داشته باشیم.