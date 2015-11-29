کم تعداد بودن تکراری تماشاگران و بنری که توجه همه را جلب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم گسترش فولاد تبریز و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۵ امروز یک شنبه از چارچوب رقابت های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشورمان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع گسترش فولاد به پایان رسید.

این مسابقه را حمید حاج ‌ملک با کمک های مهدی الوندی و حمید غمزه قضاوت می کرد که مگنو باتیستا در دقیقه ۳۴ از گسترش فولاد و روشندل در دقیقه ۳۵، هادی عقیلی ۵۷ و عبدالله کرمی در دقیقه ۹۰ از داور این مسابقه کارت زرد گرفتند.

شاگردان فراز کمالوند در این بازی نمایش خوبی از خود نشان دادند و قهرمان فصل پیش را با شکست بدرقه کردند. تنها گل این دیدار را شهرام گودرزی در دقیقه ۱۵ به ثمر رساند و باعث شد تا تیمش امروز سه امتیاز حساسی کسب کند و استیماچ کروات سرمربی تیم اصفهانی نیز اولین طعم شکست در لیگ برتر را بچشد.

باحضور امیر قلعه نویی در تراکتورسازی مخالف هستیم

در این دیدار بیش از ۱۵۰۰ تماشاگر تبریزی از نزدیک نظاره گر دیدار پایاپای دو تیم بودند. پیش بینی می شد استقبال بیشتری ازاین بازی با توجه به عدم همزمانی بازی گسترش فولاد و تراکتورسازی انجام شود که هوای سرد تبریز مانع این امر شد. البته تعداد اندک هواداران حاضر در ورزشگاه نیز به شدت تیم خود را تشویق می کردند.

بنری از طرف هواداران وارد ورزشگاه شده بود که توجه همه را به خود جلب کرد، بنری با این مضمون که مدیران محترم باشگاه تراکتورسازی ما هواداران تراکتور سازی با حضور امیر قلعه نویی در تیم تراکتورسازی تبریز مخالف هستیم.

فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد برای این بازی از گئورگی اف درون دروازه تیمش استفاده کرد. محمد نصرتی، مرتضی اسدی، مصطفی اکرامی، امید نظامی پور، مهدی کیانی، مگنو باتیستا، داریوش شجاعیان، امین درویشی، محمد ابراهیمی و شهرام ترکیب اصلی تیم گسترش فولاد در این دیدار بود که البته یوسف سیدی در دقیقه ۵۹ به جای درویشی، دقیقه ۷۱ امیر کریمی به جای شجاعیان و ترشیز در دقیقه۹۲ به جای گودرزی وارد زمین شد.

و در آن سو استیماچ کروات سرمربی تیم اصفهانی نیز از رحمان احمدی درون دروازه تیمش استفاده کرد. وریا غفوری، عبدالله کرمی، هادی عقیلی، حبیب گردانی، فوزیل موسایف، محمد روشن دل، حسین پاپی، رسول نویدکیا، محمدرضا خلعتبری و مهدی شریفی ترکیب اصلی سپاهان در این دیدار بودند که امین جهان عالیان در دقیقه ۴۶ به جای روشن دل، دقیقه ۶۱ حسین فاضلی به جای رسول نویدکیا و دقیقه ۸۴ وحید نجفی به جای مهدی شریفی وارد زمین شد.

این سومین بازی بدون شکست پیاپی گسترش فولاد در خانه به شمار می رود و از آن سمت سپاهان سومین بازی پیاپی بدون برد خود را در خارج از خانه تجربه کرد.

گسترش فولاد با این سه امتیاز مجموع امتیازات خود را به عدد ۲۰ رساند و موقتا به رده پنجم صدول صعود کرد. سپاهان نیز با همان ۲۰ امتیاز در رده ششم جدول قرار گرفت.