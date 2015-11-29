۱۳ پروژه آسفالت شهری رباط کریم به مرحله بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مختاری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: پروژه های شهری در راستای بهبود عمومی معابرسطح شهر، رضایت شهروندان در عبور و مرور و کاهش استهلاک وسائط نقلیه صورت پذیرفته است.

وی افزود: از جمله پروژه های انجام شده می توان به تکمیل نوار حفاری اداره گاز از مقابل اداره بهداشت، دوربرگردان طالقانی، کوچه گلستان سوم، بلوار آزادگان، کوچه آزادگان سوم و انتهای خیابان مصلی جنب میدان نماز اشاره کرد.

مختاری ادامه داد: همچنین کوچه مهستان یکم، بلوار ترکاشوند، خیابان هلال احمر و خیابان ایثار، کوچه شقایق یکم و زیر پل شهرک خانه نیز از جمله پروژه هایی است که در ماه آبان، عملیات آسفالت آن انجام شده است.

شهردار رباط کریم درباره پروژه های لکه گیری نیز گفت: چهار مورد لکه گیری در خیابان ملکی، سه موردلکه گیری در خیابان مصلی کوچه سجاد، دو مورد لکه گیری در خیابان مصلی کوچه کانون و دو مورد انتهای خیابان اداره برق و لکه گیری عمومی کمربند شمالی انجام شده است.

شهردار رباط کریم اظهار امیدواری کرد و افزود: امید است با انجام پروژه هایی از این دست بتوانیم مقدمات عبور و مرورآسان و بی دغدغه را برای شهروندان فراهم آوریم و از مشکلات اجتماعی پیشگیری کنیم.