جشنواره الگوهاي برتر تدريس قرآن بهار 85 برگزار مي شود

مجيد زكي لو، مدير كل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم در گفتگو با خبرنگار "مهر" افزود: كميته داوران كه زبده ترين مدرسان اين فن را شامل مي شوند به بررسي آثار برتر استانها و بعد كل كشور در سه بخش كودك و نوجوان، ميانسال و بزرگسال پرداخته و بر اساس ضوابطي كه سازمان تبليغات اسلامي تعيين كرده به قضاوت بهترين روش تدريس و كارآمدترين مدرسان مي پردازند.

وي در ادامه گفت: زماني كه داوران برترينها را معرفي كردند، از آنها براي تدريس شفاهي كه آخرين مرحله است دعوت مي شود و به همت اداره كل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم آثار بهترين مدرسان و فيلم تدريس آنها در سطح وسيعي تهيه شده و در اختيار مراكز قرآني كشور قرار مي گيرد ضمن اينكه به نفرات برگزيده گواهي نامه روش تدريس و جوايزي اعطا مي شود.

مدير كل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الكريم به دوره هاي عمومي و تخصصي آموزش قرآن اشاره كرد و گفت: آموزش روخواني و روانخواني ، تجويد مقدماتي و صوت و لحن پايه و تجويد تكميلي و صوت و لحن پيشرفته و آموزش وقف و ابتدا و مفاهيم و ترجمه و تفسير قرآن كريم، دوره هاي عمومي آموزش قرآن را شامل مي شوند.

زكي لو افزود: برگزاري دوره هاي تربيت ممتحن قرآن، براي تربيت ممتحن روخواني و تجويد كلام الله و دوره هاي تربيت مترجم قرآن حكيم و برگزراي كارگاه آموزش ضمن خدمت پرسنل اين سازمان از اقدامات ديگري است كه توسط سازمان دارالقرآن و در بخش آموزش انجام مي شود.

وي در مورد كارگاه آموزش تربيت مصحح قرآن كريم، گفت: كارگاه آموزش تربيت مصحح آغاز به فعاليت كرده و كار خود را تا پايان شهريور 85 در زمينه آموزش رسم و ضبط قرآن، آشنايي با قرآن مفاهيم كلام الله ادامه مي دهد.