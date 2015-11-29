تساوی خانگی بایرلورکوزن مقابل شالکه/ وولفسبورگ هم متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرلورکوزن از ساعت ۲۰ یکشنبه شب در چارچوب هفته چهاردهم رقابتهای بوندس لیگا میزبان شالکه بود که این بازی در پایان با پیروزی یک بر یک به پایان رسید. اریک ماکسیم چوپو موتینگ در دقیقه ۵۰ شالکه را پیش انداخت و ساشا ریتر (۸۵- گل به خودی) کار را به تساوی کشاند. لورکوزن با این تساوی ۲۱ امتیازی شد.

در دیگر بازی همزمان شنبه شب تیم آگزبورگ به مصاف وولفسبورگ رفت و در پایان برابر این تیم تساوی بدون گل را رقم زد. تیم وولفسبورگ با این تساوی ۲۵ امتیازی شد و در رده سوم جدول ایستاد.