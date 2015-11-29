گروه بین الملل-فرزاد فرهادی: از جمله اخباری که طی روزهای گذشته در میان اخبار گوناگون منطقه خاورمیانه جلب توجه می کرد، خبر مربوط به افتتاح قریب الوقوع نمایندگی دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در ابوظبی امارات است. اما اگر بخواهیم به شروع روابط مخفی میان رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کنیم تاریخچه آن به پس از پیمان اسلو در دهه نود قرن گذشته میلادی بر می گردد.

روزنامه الرایه قطر، قبلا گزارشی به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص از روابط محرمانه میان امارات و رژیم اسرائیل پرده برداشته بود. این از طریق دفتر منافعی بود انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی دولت امارات با احمد الطیبی عضو کنیست رژیم صهیونیستی در آن نقش آفرینی می کردند و در واقع الطیبی حلقه اتصال میان مسئولان اماراتی و رژیم اسرائیل است. ماموریت الطیبی فراهم کردن زمینه حضور دیدارهای هفتگی تاجران صهیونیست به دبی است که در صورتی که صحت داشته باشد به مثابه کنسول مخفی رژیم اسرائیل در دبی است.

همچنین یک سند محرمانه متعلق به سال ۲۰۰۹ از روابط دیپلماتیک محرمانه میان رژیم اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس پرده برداشته است. بر اساس این سند این کشورها اطلاعات خطرناکی درباره ایران با رژیم اسرائیل مبادله می کنند.

اخیرا جزییات روابط امنیتی میان رژیم اسرائیل و امارات فاش شده است. این شراکت در سطح عالی است و یک شرکت صهیونیست مسئول حمایت از زیر ساخت های حیاتی در ابوظبی شده است.

میدل ایست آنلاین گزارش داد: مقامات اماراتی با شرکت امنیتی اسرائیلی برای تامین حفاظت از تاسیسات نفتی و گازی در امارات قرارداد امضا کرده اند. همچنین قرارداد نظارت و مراقبت از غیر نظامیان امضا کرده اند که در نوع خود قراردادی منحصر به فرد است. بر اساس این قرارداد هر فردی از لحظه ای که از منزل خارج می شود تا لحظه ای که به منزل بر می گردد تحت نظارت قرار می گیرد.

این در حالی است که اسناد ویکی لیکس نیز ار روابط گرم شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات با تزیپی لیونی وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی پرده برداشته بود.

روابط میان سعودی ها و صهیونیستها نیز آنگونه که برخی رسانه ها اعلام کرده اند سابقه زیادی دارد. به اعتقاد برخی روابط میان آل سعود و صهیونیستها به قبل از سال ۱۹۴۸ بر می گردد. نمونه های از اسناد ویکی لیکس از روابط میان آل سعود و صهیونیستها پرده می بردارد که از جمله این اسناد نامه مورخه ۲۷ آوریل ۲۰۰۵ است که طی آن تعامل با شرکت های مرتبط با رژیم اسرائیل بلامانع اعلام می شود.

همچنین روزنامه صهیونیستی هارتص از سرمایه گذاری صهیونیستها در کشورهای حوزه خلیج فارس که در راس آنها سعودی ها هستند پرده برداشته است. نایف بن احمد بن عبدالعزیز یکی از فرماندهان مهم نظامی عربستان سعودی در مقابل از ضرورت برپایی روابط قوی میان ریاض و تل آویو سخن گفته است. همچنین رسانه ها از روابط مخفیانه ای که تحت لوای آکادمیک میان کشورهای حوزه خلیج فارس با صهیونیستها برقرار است پرده برداشته اند.

رسانه ها از همکاری اطلاعاتی میان موساد و آل خلیفه در بحرین پرده برداشتند که بر اساس آن بحرین اطلاعاتی از ایران و نیز گروههای فلسطینی ارائه داده است. همچنین رسانه ها از رایزنی مستقیم میان سرویس اطلاعاتی آل سعود و صهیونیستها درباره برنامه هسته ای ایران پرده برداشتند. بر اساس این گزارش ها، رژیم سعودی در سال ۱۹۸۲ به نظامیان صهیونیست اجازه داد که وارد آبهای منطقه ای این کشور شوند.

نیویورک تایمز از فروش تانک از سوی رژیم اسرائیل به عربستان سعودی و نیز فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به امارات برای بهبود توان جنگنده های این کشور و سامانه دفاعی قوی پرده برداشته بود. همچنین روابط قوی میان صهیونیستها و مغرب برقرار بوده است. مشابه این روابط امنیتی و نظامی با دیگر کشورها نیز از سوی رسانه ها اعلام شده است.

ما در اینجا به دنبال صحت یا سقم اطلاعاتی که درباره برقراری روابط مخفی میان صهیونیستها و کشورهای عربی به ویژه شیخ نشین های خلیج فارس است، نیستیم. اما نکته ای که فارغ از این گزارش های رسانه ای جلب توجه می کند رفتار این کشورهاست.

در حالی که مردم این کشورها به شدت مخالف هر گونه رابطه با رژیم صهیونیستی هستند اما حکام عرب در این راستا گام بر می دارند. مصر و اردن که با پیمان های کمپ دیوید و وادی عربه با اسرائیل مرتبط هستند.

رفتار کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه سعودی ها نشان دهنده قرابت میان دو رژیم است. صهیونیستها به کودک کُشی می پردازند و فلسطینی ها را قتل و عام می کنند و سعودی نیز کودکان یمن را شهید می کنند.

به عبارت دیگر سعودی ها و صهیونیستها در یمن و سوریه و در بسیاری دیگر از موارد آنقدر به یکدیگر نزدیک هستند که گویا روابط کاملا علنی میان آنها برقرار است. در سوریه ماموریت حمایت مالی و تسلیحاتی از مخالفان بشار اسد با سعودی ها و قطری هاست و در آن سو نیز صهیونیستها ضمن کمک نظامی و امنیتی به تروریستها در سوریه، اقدام به درمان زخمی شدگان این گروهها می کنند.

در یمن اوج رضایت صهیونیستها را از بمباران ها و کشتار مردم بی دفاع این کشور از سوی جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها شاهد هستیم زیرا آنها انصارالله یمن را دشمنی بالقوه برای خود می دانند.

در موضوع حزب الله شاهد هستیم که سعودی ها و کشورهای حوزه خلیج فارس در راستای رضایت صهیونیستها مواضع خصمانه ای علیه مقاومت اسلامی لبنان اتخاذ کرده اند. در موضوع ایران نیز به خوبی شاهد بودیم که سعودی ها و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس تا چه اندازه از این توافق ناراضی هستند و این یعنی همان موضع نتانیاهو و تل آویو.

روابط گرچه به ظاهر محرمانه است اما در عمل از روابط رسمی هم گرم تر و همسوتر است. اما قربانی بزرگ این روابط محرمانه و همسویی ها آرمان فلسطین است. شیخ نشین ها فقط در مقابل دوربین ها ژست حمایت از ملت فلسطین می گیرند اما در باطن با صهیونیستها همسو هستند.

اما این روابط در حالی است که مردم این کشورها به شدت با برقراری روابط با رژیم صهیونیستی مخالف هستند. افتتاح دفتر نمایندگی دیپلماتیک صهیونیستها در ابوظبی برگی دیگر از رسوایی های بی پایان حکام زر پرستی است که مطامع خود را بر آرمان فلسطین و خواسته ملتهای خود ترجیح می دهند.

به هر حال نباید از نظر دور نگه داشت که رژیم های حوزه خلیج فارس و به اصطلاح رژیم غیر مردمی عربی که پایگاه مردمی ندارند سعی می کنند برای بقای خود به عامل خارجی روی آورند و در حال حاضر نیز آنها برای حفظ و بقای خود همپیمانی با رژیم اسرائیل را بر آرمان فلسطین ترجیح می دهند.

در مقابل رژیم صهیونیستی نیز که با انتفاضه ملت فلسطین روبرو است دست به هر تلاشی می زند تا این انتفاضه را با شکست روبرو کند و در این میان همپیمانی با سازشکاران را موثر می داند.

منابع:

۱-پایگاه میدل ایست آنلاین

۲-صوت العراق

۳-البدیل