حرکت خودجوش زائران حسینی در مقابل نگاه تکفیری تقویت شود

حجت الاسلام سید مهدی خاموشی در جریان بازدید از مرز چذابه در گفت و گو با خبرنگار مهر با تقدیر و تشکر از هیئت های مذهبی اظهار کرد: افرادی که با کمک های مردمی، عشق و ارادت به اهل بیت(ع) و امام حسین (ع) حماسه امسال را آفریدند باید تحسین کرد.

وی افزود:خوشبختانه وزارت کشور که پای کار آمده از لحاظ تسهیل صدور ویزا و عبور از مرز امسال با گذشته تفاوت های بسیاری کرده است.

وی افزود: میزان موکب ها امسال چندین برابر شده است و باید برای سال آینده ساماندهی بیشتری شوند.

وی بیان کرد: البته از سال آینده باید در زمینه واگذاری موکب ها به لحاظ جغرافیایی به هر داوطلب، یک سهم منطقه ای داده شود تا آنها با همه کمک های مردمی بتوانند با مجموعه های خود کار کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: حضور زائران حسینی در واقع حماسه ای است که هویت بخش بوده و انشاالله محبت اهل بیت در این دنیا و آن دنیا برای تمامی افراد خدمات رسان راهگشا خواهد بود تا از دست ساقی کوثر سیراب شده و به جنت برسند.

خاموشی بیان کرد: سازماندهی هیئت های مذهبی در داخل مرز یکی از کارهایی بود که امسال جلوه خیلی خوبی داشت.

وی ابراز کرد: مسئولان تبلیغات شهرستان های استان خوزستان بیش از ۲۰ روز در منطقه مرزی حضور دارند و قول داده اند که موکب ها را تا زمان برگشت زائران و ۱۶ آذر ماه برپا نگه دارند.

وی عنوان کرد: ساماندهی نماز جماعت، پرسش و پاسخ های مختلف و حضور روحانیون در مرزهای مختلف صورت گرفته است. برای مجموعه های مردمی که می روند حدود ۳۰۰ نفر در عراق بین نجف و کربلا ساماندهی شده اند که تمامی مجموعه های مردمی در این سفر معنوی روحانیون را با خود همراه می کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور یادآور شد: میزان موکب های ایرانی در عراق خیلی بیشتر از سال گذشته است.

وی ادامه داد: توصیه و تأکید شده که نظافت این موکب ها رعایت شده و به مسئله بهداشت محیطی آنها نیز توجه ویژه ای شود.

وی گفت: همچنین از لحاظ پشتیبانی های تولید غذا نیز مسائل بهداشتی مدنظر قرار گرفته است و حضور روحانیت و اقامه نماز جماعت در این موکب ها برقرار است.

حجت الاسلام خاموشی تأکید کرد: مجموعه کارکردی که امسال شاهد بودیم یک هماهنگی خوبی بین سازمان های مختلف و نیروهای فرهنگی است. امیدوارم بتوانیم این حرکت خودجوش مردمی و زائران حسینی که خط تمایز انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب در مقابل نگاه دشمن تکفیری و صهیونیست که سر ستیز با انقلاب اسلامی ایران را دارند؛ همچنان تقویت کنیم.