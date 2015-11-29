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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۵۱

مهدی تارتار:

راه‌آهن واقعی را نیم فصل دوم ببینید/ از عملکرد بازیکنانم راضی‌ام

راه‌آهن واقعی را نیم فصل دوم ببینید/ از عملکرد بازیکنانم راضی‌ام

سرمربی تیم فوتبال راه آهن با بیان اینکه این تیم در ابتدای فصل خوب بسته نشده است، گفت: با نفراتی که در پایان نیم فصل خواهیم گرفت می توانید راه آهن واقعی را ببینید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از شکست یک بر صفر مقابل استقلال صنعتی خوزستان در ورزشگاه شهدای شهر قدس با اظهار رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: بازی خوبی از خود ارائه کردیم و در مقابل تیمی قرار گرفتیم که صدرنشین لیگ امسال شده است.

وی تاکید کرد: از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. می توانستیم در این دیدار به گل هم برسیم که متاسفانه با بدشانسی موقعیت هایمان را از دست دادیم.

سرمربی راه آهن در ادامه خاطرنشان کرد: ویسی تیم بسیار خوبی را روانه میدان کرده بود و توانست از غفلت ما استفاده کرده و با همان یک گل که وارد دروازه ما کرد به ۳ امتیاز شیرین و حساس دست پیدا کند.

تارتار تاکید کرد: مسئولیت این باخت را به گردن می گیرم و تلاش می کنیم در دو بازی باقی مانده تا شروع فصل دوم امتیازات این دو بازی را کسب کنیم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در ابتدای فصل راه آهن از لحاظ یارگیری عملکرد خوبی نداشته و تلاش می کنیم با نفراتی که برای نیم فصل دوم جذب می کنیم بازی های خوبی از خود ارائه دهیم.

سرمربی راه آهن در پایان خاطرنشان کرد: از امروز به شماها قول می دهم که راه آهن واقعی را در نیم فصل دوم خواهید دید.

کد مطلب 2983893

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