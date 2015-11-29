به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از شکست یک بر صفر مقابل استقلال صنعتی خوزستان در ورزشگاه شهدای شهر قدس با اظهار رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: بازی خوبی از خود ارائه کردیم و در مقابل تیمی قرار گرفتیم که صدرنشین لیگ امسال شده است.

وی تاکید کرد: از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. می توانستیم در این دیدار به گل هم برسیم که متاسفانه با بدشانسی موقعیت هایمان را از دست دادیم.

سرمربی راه آهن در ادامه خاطرنشان کرد: ویسی تیم بسیار خوبی را روانه میدان کرده بود و توانست از غفلت ما استفاده کرده و با همان یک گل که وارد دروازه ما کرد به ۳ امتیاز شیرین و حساس دست پیدا کند.

تارتار تاکید کرد: مسئولیت این باخت را به گردن می گیرم و تلاش می کنیم در دو بازی باقی مانده تا شروع فصل دوم امتیازات این دو بازی را کسب کنیم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در ابتدای فصل راه آهن از لحاظ یارگیری عملکرد خوبی نداشته و تلاش می کنیم با نفراتی که برای نیم فصل دوم جذب می کنیم بازی های خوبی از خود ارائه دهیم.

سرمربی راه آهن در پایان خاطرنشان کرد: از امروز به شماها قول می دهم که راه آهن واقعی را در نیم فصل دوم خواهید دید.