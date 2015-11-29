جدال تیم های اول و سوم جدول به نفع مس سونگون تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال کشورمان از ساعت ۱۶ امروز یک شنبه آغاز شد و در یکی از مهترین دیدارها دو تیم فوتسال مس سونگون ورزقان و گیتی پسند اصفهان در سالن شهید پورشریفی تبریز به مصاف هم رفتند که در پایان نارنجی پوشان مس موفق شدند حریف را با نتیجه چهار بر دو شکست دهند.

این دیدار که به نظر کارشناسان مهمترین و حساس‌ ترین دیدار این هفته بود تماشایی و پرگل برگزار شد و تماشاگران حاضر در سالن نیز از دیدن این بازی لذت بردند، مس قبل از این دیدار در رده سوم جدول قرار داشت و گیتی پسند هم صدرنشین بود که با این نتیجه و همچنین پیروزی تاسیسات دریایی در بازی همزمان تیم مس به رده دوم جدول صعود کرد و گیتی پسند نیز به رده سوم سقوط کرد، هم اکنون تاسیسات دریایی صدرنشین این مسابقات است.

پژمان رضایی، سید حسن موسوی، ولی صفارها و حسن کشاورز داوران این دیدار بودند که سه گل تیم مس را در این دیدار حسین طیبی به ثمر رساند و بلو نیز دیگر گل تیمش را زد. دو گل تیم میهمان را نیز مهدی جاوید و مهران عالیقدر به ثمر رساندند.