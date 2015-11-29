بازتاب نامه رهبر انقلاب به جوانان غربی در رسانه های انگلیسی زبان

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعاتی پیش در دومین نامه خود خطاب به جوانان غربی، تأکید کردند که دین مبین اسلام دین مودت و مبرا از خشونت است. ایشان در این پیام که پس از حوادث تروریستی پاریس انتشار یافته است، بر لزوم شناخت منشاء خشونت و دوری از آن تصریح نموده، خاطر نشان کردند که این پدیده مذموم از نگرانی های مشترک همه ما به شمار می آید.

ایشان در ادامه آلام قربانیان تروریسم در اقصی نقاط جهان اعم از پاریس، فلسطین، عراق لبنان و سوریه را علی السویه دردناک و مایه اندوه خواندند و جوانان غرب را نقطه امیدی برای ساختن آینده ای روشن از آنچه غرب مسبب آن است، دانستند.

حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به دو تفاوت عمده ناامنی های اخیر در غرب با اضطراب و رنجی که مردم عراق، یمن، سوریه، و افغانستان طی سالهای متمادی تحمّل کرده‌اند اشاره نموده و افزودند: نخست اینکه دنیای اسلام در ابعادی به مراتب وسیع‌تر، در حجمی انبوه‌تر و به مدت بسیار طولانی‌تر قربانی وحشت‌افکنی و خشونت بوده است؛ و دوم اینکه متأسفانه این خشونتها همواره از طرف برخی از قدرتهای بزرگ به شیوه‌های گوناگون و به شکل مؤثّر حمایت شده است.

دومین نامه فرمانده معظم کل قوا به جوانان غرب، در محافل رسانه ای غربی و عربی با تحلیل های گسترده ای مواجه و بازتاب های وسیع و متنوعی یافته است.

پایگاه خبری ترند، انتقاد ایشان از استانداردهای دوگانه جهان غرب در مبارزه با تروریسم را مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد: رهبر ایران در نامه مذکور، تألم خود را از حملات تروریستی پاریس اعلام و افراد برخوردار از عواطف بشری را متألم رخ داد تروریستی خطاب کردند، خواه حوادثی از این دست در پاریس، یا در سوریه و یا حتی در عراق به وقوع بپیوندد.

این خبرگزاری به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب نیز اشاره کرد که ایشان پدیده منفی تروریسم را درد مشترک «ما» اعلام نموده و آمریکا را به دلیل حمایت از تروریسم، عامل قربانیان حوادث تروریستی و خشونت ها در جهان اسلام دانستند. ترند ادامه بازتاب نامه مقام رهبری را به اطلاع داشتن همگان از نقش آمریکا در ایجاد، تقویت و تسلیح القاعده، طالبان و دنباله‌های شوم آنان در منطقه و جهان و همچنین سیاست های رژیم اشغالگر قدس در برابر فلسطینیان و چشم پوشیِ به اصطلاح سازمان های مستقل بین المللی اختصاص داد.

تایمز اسرائیل که یک رسانه صهیونیستی است، عنوان «خامنه ای: اسرائیل وحشی تر از تروریست های پاریس است» را پیرامون نامه رهبر انقلاب به کار برد. لید این خبر نیز جمله «فلسطینیان مورد بدترین نوع تروریسم در طول ۶۰ سال گذشته بوده اند» انتخاب شده است.

این رسانه وابسته به رژیم اشغالگر قدس با محور قرار دادن بخش مربوط به فلسطین در این نامه تلاش کرد تا پیام مذکور را به صورت مطلبی که تنها فلسطین را مورد نظر قرار داده است، پوشش دهد. این پایگاه ادامه داد: رهبر ایران گفته است هیچ شاهدی به اندازه شهرک سازی نمی تواند گویای وحشی گری اسرائیل باشد. تایمز اسرائیل در این خصوص ادامه داد: رهبر ایران در نامه خود نوشت اگر مردم اروپا اکنون چند روزی در خانه‌های خود پناه می گیرند و از حضور در مجامع و مراکز پرجمعیت پرهیز می کنند، یک خانواده‌ فلسطینی ده‌ها سال است که حتّی در خانه‌ خود از ماشین کشتار و تخریب رژیم صهیونیست در امان نیست. امروزه چه نوع خشونتی را میتوان از نظر شدّت قساوت با شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیست مقایسه کرد؟

پایگاه تحلیلی بیزینس استاندارد محکومیت «استانداردهای دوگانه غرب» را در نامه ولی امر مسلمین به جوانان غربی به عنوان مطلع خود انتخاب کرد. این رسانه غربی با مذموم دانستن پدیده تروریسم توسط رهبر انقلاب در ادامه افزود: رهبر ایران در این نامه آورده است که «هرکس که از محبّت و انسانیّت بهره‌ای برده باشد، از دیدن این صحنه‌ها متأثّر و متألّم می شود؛ چه در فرانسه رخ دهد، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه.»

این رسانه غربی بخشی از نامه ایشان را که کشورهای غربی را مسئول تهاجم به کشورهای اسلامی در طول سال های اخیر و کشته شدن تعداد زیادی از مسلمانان دانسته است، مورد پوشش قرار داد و نوشت که رهبر ایران همه این مشکلات را به دلیل اتخاذ سیاست های دوگانه غرب در قبال تروریسم دانسته است.

هرالد تریبون یکی از سایتهایی است که به بازتاب نامه دوم مقام معظم رهبری به جوانان غرب پرداخت. این سایت متن نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غرب را که در آن به موضوعاتی چون انتقاد از سیاستهای دوگانه نهادهای بین‌الملل در قبال تروریسم، ابراز ناراحتی نسبت به حوادث تروریستی پاریس و همچنین انتقاد از سیاستهای رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین منتشر کرد.

آسوشیتدپرس در عنوان خود در انعکاس پیام رهبری نوشته است رهبر ایران حملات پاریس را تروریسم کور خواند. این رسانه انگلیسی زبان نوشت: به گفته رهبر ایران تروریسم کور حوادث بدی در فرانسه را رقم زده است و به خاطر همین رهبر انقلاب ایران تصمیم به نوشتن این نامه کرده است.

روزنامه آوت لوک هندوستان یکی از سایت ها و روزنامه های معتبر و تحلیلی این کشور نیز در مطلبی پیام رهبری به جوانان غرب را بازتاب داد. سایت هندی بیشتر به اشاره رهبر انقلاب به استاندارد دوگانه غرب در تعریف تروریسم پرداخته است. به نوشته این سایت غرب در رفتار با متحدان تروریست خود با زبان نرم صحبت می کند ولی وقتی کسی در مقابلش قرار بگیرد با شدیدترین لحن با آن برخورد می کند.

رویترز از بین مطالب نامه رهبری به جوانان غربی به بخش هشدار به غرب از تروریسم و مسئله فلسطین اشاره کرده است و می نویسد رهبر ایران در این نامه از جوانان و مردم فلسطین حمایت کرده است و اعتقاد دارد غرب عامل اصلی حمایت از رژیم صهیونیستی محسوب می شود و جوانان در غرب باید از این مسئله غافل نباشند.

نیویورک تایمز در تحلیل خود از نامه رهبری به جوانان غرب به هشدار رهبر انقلاب درباره استفاده آمریکا از ابزارهای جذاب و ثروت انبوه خود برای فریفتن جوانان و معرفی الگوی بد زندگی استفاده می کند.

خبرگزاری سی تی وی کانادا نیز به استفاده رهبر انقلاب از واژه تروریسم کور اشاره کرده است که در مورد حوادث پاریس از سوی رهبری استفاده شده است. در این خبرگزاری به حمایت رهبر انقلاب از فلسطین و حزب الله و مبارزه همیشگی با تروریسم دولتی اسرائیل اشاره شده است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه آیت الله خامنه ای در نامه‌ای به جوانان غرب، آمریکا را حامی تروریسم خطاب کرد و در دومین نامه خود به جوانان ساکن کشورهای غربی یادآور شد که این کشورها در برخورد با تروریسم دوگانه عمل می کنند.