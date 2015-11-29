به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، آخرین تمرین سرخ‌پوشان پیش از دیدار برابر نفت تهران در حالی پیگیری شد که دروازه‌بان پیشین این تیم در تمرین سرخ‌پوشان حضور پیدا کرد. حاشیه‌های این تمرین را در زیر می‌خوانید.

* این تمرین در شرایطی از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه آغاز شد که بازیکنان پیش از آغاز این تمرین برای دقایقی به تماشای بازی‌هایی که از تلوزیون در حال پخش بود، پرداختند.

*در شرایطی که تمام اعضای تیم پرسپولیس لباس‌های پوشیده بر تن داشتند، کریم باقری با لباس ورزشی تابستانی اولین فردی بود که در زمین حضور یافت.

*کادر پزشکی، بازیکنان را برای شروع تمرینات آماده و خدمات پزشکی را به آنها ارائه کردند.

* امید عالیشاه به جهت محرومیت در بازی برابر نفت تهران و با هماهنگی کادر فنی، غایب تمرین امروز است. همچنین میثم علیپور فیزیوتراپ تیم فوتبال پرسپولیس به جهت حضور در کارگاه‌های آموزشی پزشکی راهی هندوستان شد و در تمرین امروز حضور نداشت.

*بازیکنان زیر نظر مارکو به گرم کردن بدن‌ههایشان در دایره میانی زمین پرداختند و سپس به مرور برنامه‌های تیمی مشغول شدند.

*مرتضی قدیمی‌پور، سوشا مکانی و ایمان صادقی با لباس‌های قرمز تمرینات اختصاصی‌شان را زیر نظر ایگور پانادیچ پیگیری کردند.

* فوتبال هدفمند در سه گروه انجام شد که کریم باقری نیز در گروهی که بازیکنان بزرگتر تیم حضور داشتند، پا به توپ شد.

*محمد محمدی میهمان ویژه تمرین امروز سرخپوشان است که با کریم باقری، محمود خوردبین، پندار خمارلو و دیگر اعضای تیم دیدار و گفتگو کرده و شاهد عملکرد بازیکنان است. گفتنی است که محمدی که سابقه حضور در استقلال را دارد، هفته گذشته در تمرینات آبی‌پوشان نیز حضور یافته بود.

* مرور تاکتیک‌های تیمی و شوتزنی در دستور کار قرار گرفت و پس از آن بازیکنان به فوتبال درون تیمی پرداختند.

*بازیکنان پس از این تمرین برای برپایی اردوی پیش بازی خود راهی هتل ارم خواهند شد.

دیدار تیم‌های پرسپولیس و نفت از هفته سیزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۵ فردا در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.