تیم های ایرانی مشکل گلزنی دارند/ از هر لحاظی برتر از سپاهان بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر یک شنبه در نشست خبری بعداز بازی تیمش با سپاهان اصفهان با اشاره به بازی فیزیکی دو تیم گفت: بازی خوب و پربرخورد برگزار شد و من از بازی راضی هستم که چراکه ما امروز فقط سه امتیاز می خواستیم.

وی با بیان اینکه این برد را به هوادارانی تقدیم می کنم که در این هوای سرد به ورزشگاه آمدند، ادامه داد: ما موقعیت های زیادی داشتیم و از هر لحاظی برتر از سپاهان بودیم.

کمالوند از داور مسابقه نیز قدردانی کرد و گفت: در زندگی فوتبالی ام چنین داوری ندیده بودم چراکه داور این مسابقه واقعا در همه صحنه ها عالی کار کرد و قضاوت درستی انجام داد.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با تاکید بر اینکه سپاهان همیشه یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بوده است، افزود: این تیم بازیکنان خوبی دارد که ما با پیروزی بر انها شخصیت تیمی خود را نشان دادیم و این پیروزی در بازی های بعدی به ما کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در نیم فصل دوم گسترش فولادی متفاوت می بینید، ادامه داد: ما و سایر تیم های لیگ برتری مشکل گلزنی داریم که این نقص نیز مربوط به تمام تیم ها است ولی تلاش می کنیم برطرفش کنیم.

دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و سپاهان اصفهان به نفع تیم تبریزی با پایان رسید و شاگردان فراز کمالوند در این بازی نمایش خوبی از خود نشان دادند و قهرمان فصل پیش را با شکست بدرقه کردند.