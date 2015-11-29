زائران پیاده مشرف شده به حرم رضوی در ۱۸۰ مدرسه اسکان می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید موسوی ظهر يكشنبه در نشست خبری ارائه برنامه‌های «ستاد خادمین افتخاری حریم رضوی» در دهه آخر صفر كه در مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوى برگزار شد از اسكان زائران پياده در ۱۸۰ مدرسه خبر داد و اظهار كرد: همچنين در اين خصوص سالن هاى ورزشى، حسينيه ها و مساجد منتهى به حرم در نظر گرفته شده كه بصورت رايگان در اختيار زائران قرار خواهد گرفت.

وی گفت: همچنين در اين خصوص سالن هاى ورزشى، حسينيه ها و مساجد منتهى به حرم در نظر گرفته شده كه بصورت رايگان در اختيار زائران قرار خواهد گرفت.

مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی با بيان اينكه موضوع زيارت در دو زمينه خدمات رفاهى و فرهنگ ميزبانى در دستور كار قرار گرفته است، گفت: تمامى اقداماتى كه در اين خصوص انجام مى شود با هدف ترويج، تثبيت فرهنگ رضوى در بلند مدت و معرفت افزايى زائران و مجاوران حريم رضوى است.

موسوى با تاكيد بر ارتقا فرهنگ ميزبانى ادامه داد: همچنين بايد شهروندان مشهد، شهرستانها و استانهاى همجوار دقت داشته باشند كه به نيابت از امام رضا(ع) ميزبان زائران رضوى بوده و بايد فرهنگ ميزبانى را به خوبى در عمل نشان دهند.

وى ابراز كرد: در همين راستا يكى از اقدامات راه اندازى سامانه جهاد خدمت است كه يك برند ميزبانى براى خراسان رضوى ايجاد مى كند.

وى خاطر نشان كرد: به منظور ميزبانى بهتر از زائران رضوى برنامه ريزى در لايه هاى مختلف جامعه از جمله رانندگان وسايل حمل و نقل عمومى، پليس، كسبه و اصناف، هتل ها و مجموع اداراتى كه به نحوى در حوزه خدمت رسانى فعال هستند، تدوين شده تا با نگاهى متفاوت و مسئولانه با زائر برخورد داشته باشند.

مدیرکل هماهنگی امور فرهنگی زائران استانداری خراسان رضوی عنوان كرد: برنامه هاى خدمت رسانى به زائران حرم رضوى از ۲۸ صفر آغاز و در طول سال نيز استمرار خواهد داشت.

پیش بینی حضور ۲۰۶ هزار زائر پیاده

ى ميزبانى از زائران ۲۸ صفر را يك مانور بزرگ فرهنگى دانست، بيان كرد: نقش مردم در اين خدمت رسانى بسيار پررنگ بوده و با برخى از نهادها از جمله مراكز امور مساجد خراسان رضوى جهت ساماندهى نيروها و كمك هاى مردمى هماهنگ شده است.

وى يكى از مهمترين و تاثيرگذارترين خدمت رسان در حوزه فرهنگى به زائران را مبلغان مذهبى معرفى كرد و گفت: در خصوص اعزام مبلغ در ايام دهه آخر صفر از تمام نهادها و سازمان هايى كه قصد اعزام روحانى داشتند خواسته شد تا با هماهنگى سازمان تبليغات اسلامى خراسان رضوى اقدام كنند.

موسوى افزود: مجموع زائران در دهه آخر صفر سال گذشته سه ميليون نفر بوده كه ۲۰۶ هزار نفر را از آن زائران پياده بودند و همچنين پيش بينى مى شود كه تعداد زائران پياده امسال به ۲۵۰ هزار نفر برسند.