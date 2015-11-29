سامانه «جهاد خدمت» در مشهد راه اندازى شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر امور فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد روز یک شنبه در مراسم افتتاحیه این سامانه گفت: در راستای ساماندهى مشاركت هاى مردمى در حوزه خدمت رسانى به زائران حرم رضوى سامانه اينترنتى جهاد خدمت راه اندازى شد.

علی قناویزچی ظهر يكشنبه در نشست خبری ارائه برنامه‌های «ستاد خادمین افتخاری حریم رضوی» در دهه آخر صفر كه در مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوى برگزار شد، اظهار كرد: جهت ساماندهى مشاركت هاى مردمى در حوزه خدمت رسانى به زائران حرم رضوى سامانه اينترنتى جهاد خدمت راه اندازى شد.

وی به اشتیاق زیاد مردم سایر شهرها برای خدمت به زائران پیاده امام رضا (ع) اشاره كرد و افزود: درخواست های زیادی از خارج مشهد برای حضور در این جهاد وجود دارد که تاکنون به دلیل نبود ساختار مناسب برای سازماندهی این درخواست ها، امکان استفاده مناسب از این ظرفیت ها وجود نداشته است.

قلاویزچی ادامه داد: هر شهروند مشهدى می تواند به سایت mashhad.ir مراجعه کرده و زمینه های مختلف مشارکت خود را در سایت انتخاب کند، پس از سازماندهی شدن در ستاد خدمات زائر می تواند خدمات مورد نظر خود را ارائه کند.

مدیر امور فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد با اشاره به حضور سالانه ۲۵ میلیون زائران در مشهد افزود: بايد از اين ظرفیت بزرگ معنوی جهت مشاركت و حضور همه مردم استفاده كرد که متأسفانه تا کنون به این موضوع توجه نشده بود.

وى با بيان اينكه وظیفه شهروندان درک جایگاه زائران است، بيان كرد: وظیفه مشهدی ها این است که جایگاه زائر را درک کنند چرا كه زائران باعث رونق فکری، معنوی، اقتصادی و فرهنگی شهر شده اند.

لاویزچی با بيان اينكه شهرداری مشهد خدماتی در حوزه خدمات شهری، ترافیک، آتش نشانی و زیرساخت های لازم به زائران ارائه می دهد، ادامه داد: اداره ایستگاه های استقبال از زائران در ورودی ها و داخل شهر به شهروندان واگذار شده است.

وی عنوان كرد: با هماهنگی سازمان ترافیک و سازمان خدمات شهری، پنج مسیر اصلی در مناطق سه، شش، هفت، ۱۰، ۹ و ۱۱ شهردارى مشهد برای تشرف زائران به حرم رضوی تدارک دیده شده که تمام خدمات پیش بینی شده در این پنج مسیر به زائران پیاده ارائه خواهد شد.

در این سامانه امکان ثبت نام از شهروندانی که علاقه به ارائه خدمت به زائران پیاده دارند، فراهم شده است.

هر مشهدی می تواند با ثبت نام در این سامانه نسبت به انتخاب خدمتی که می‌تواند به زائران پیاده ارائه کند، اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان برای ثبت نام در این پرتال ابتدا باید شناسه شهروندی دریافت کنند و سپس اقدام به ثبت نام کنند. هر شهروند پس از ثبت نام، خدمت مورد نظر خود را انتخاب می‌کند و سپس با مشخص کردن جزئیات آن، امکان بهره گیری از آن خدمت فراهم می‌شود.

در مراسم رونمایی از این سامانه، پدر شهید حسنی کارگر به عنوان اولین خادم زائران پیاده امام رئوف نام خود را ثبت کرد.