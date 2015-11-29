مانور زلزله در مدارس خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر مانور زلزله همزمان با شهر های استان در مشهد مقدس نیز در ناحیه چهار مشهد همزمان با سراسر کشور در طی سه مرحله با همکاری نیروهای امدادی برگزار شد.

در این برنامه پس از نواختن شدن زنگ خطر تمامی دانش آموزان و معلمان حاضر در کلاس های درس، سالن، راه پله ها، آزمایشگاه و نمازخانه پناه گیری کردند.

در مرحله دوم پس از پایان آژیر خطر نیز تمامی دانش آموزان محوطه کلاس ها را ترک و در محل امن محوطه حیاط دبیرستان حضور یافتند.

در مرحله سوم این مانور فرضی که با حضور گروه های امداد و نجات برگزار شد مجروحان فرضی به چادر امدادی نصب شده در محل منتقل و مورد رسیدگی قرار گرفتند.