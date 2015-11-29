تیم فوتبال كاسپین قزوین با کسب تساوی یک پله سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های فوتبال دسته دوم كشور و دربازی‌های هفته نهم، تیم كاسپین قزوین در بازی خانگی عصر یکشنبه با نتیجه بدون گل مقابل تیم كارا شیراز متوقف شد.

علی عسگری در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: كاسپین قزوین با این تساوی در جدول گروه سه این مسابقات بدون تغییر ماند.

وی بابیان اینكه هر دو تیم موقعیت‌هایی داشتند افزود: در بازی برابر كارا، نیمه اول شرایط متعادلی داشت اما نیمه دوم تیم كارا در برابر حملات كاسپین دفاع كرد و در شرایطی که به ضد حمله ها امیدوار بود اما نتواسنت امتیازی بگیرد و نتیجه تساوی دو تیم عادلانه بود.

عسگری خاطرنشان كرد: تیم كاسپین قوی ترین خط دفاع لیگ و ضعیف ترین خط حمله را دارد كه باید در دور برگشت تیم را تقویت كنیم.

سرپرست تیم كاسپین یادآور شد: تیم كاسپین در پایان هفته نهم با ١١ امتیاز و دو برد و پنج تساوی و دو باخت در جایگاه هفتم گروه خود قرار گرفت.

تیم فوتبال كاسپین قزوین خود را برای نیم فصل و تجدید قوا در دور برگشت مهیا می كند.