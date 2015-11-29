لزوم مدیریت خروج زوار از مرز برای حضور در راهپیمایی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار اسکندر مومنی با اشاره به خروج بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از سه مرز زمینی مهران، شلمچه و چزابه گفت: حدود ۵۰ درصد از زوار از مرز مهران و ۵۰ درصد دیگر از مرزهای شلمچه و چزابه خارج شده اند.

وی با اشاره به رشد ۴۷ درصدی خروج زائران حسینی از مرز نسبت به سال گذشته، افزود: زائرانی که قصد حضور در راهپیمایی اربعین را دارند، می بایست حداکثر تا روز دوشنبه یا سه شنبه از کشور خارج شوند تا امکان پیوستن به خیل عظیم حسینی را در راهپیمایی اربعین حسینی داشته باشند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی به زائران توصیه کرد: حتما در شهر مبدا خود نسبت به دریافت گذرنامه و ویزا اقدام کنند.

سردار مومنی با بیان اینکه پیشنهاد می شود زوار از گذرنامه و مدارک شناسایی خود نیز چند کپی تهیه کنند، توصیه کرد: زوار اربعین حسینی، اشیاء، اسناد و لوازم گران قیمت خود را که حمل آنها ضروری است، در محلی امن و در کنار خود نگهداری کنند.