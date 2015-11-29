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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۲

اتریش خواستار همکاری اطلاعاتی غرب و روسیه علیه داعش شد

اتریش خواستار همکاری اطلاعاتی غرب و روسیه علیه داعش شد

صدر اعظم اتریش خواستار همکاری غرب و روسیه برای شکست گروه تروریستی داعش و حل بحران در سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صدر اعظم اتریش امروز خواستار همکاری غرب و روسیه برای شکست دادن گروه تروریستی داعش شد.

«ورنر فیمن» گفت: دستگاه های اطلاعاتی روسیه، آمریکا و اروپا باید در جنگ علیه داعش با یکدیگر همکاری کنند. هر چند این همکاری ممکن است غیر عادی به نظر برسد.

وی گفت: یافتن راه حلی صلح آمیز برای پایان دادن به درگیری های سوریه، لازمه عادی سازی روابط میان غرب و روسیه است.

فیمن افزود: ما باید موافقتنامه های امضا شده در مینسک را هر چه زودتر اجرا کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در خصوص این مسائل، با وی کاملا هم عقیده است.

کد مطلب 2983919
پیمان یزدانی

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