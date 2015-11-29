بازیکنانم امروز اعتماد به نفس نداشتند/ گسترش فولاد عالی کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و سپاهان اصفهان به نفع تیم تبریزی با پایان رسید و شاگردان فراز کمالوند در این بازی نمایش خوبی از خود نشان دادند و قهرمان فصل پیش را با شکست بدرقه کردند.

ایگور استیماچ سرمربی سپاهان عصر یک شنبه در نشست خبری بعداز بازی تیمش با گسترش فولاد تبریز به خبرنگاران گفت: گسترش فولاد در این بازی بسیار خوب و عالی کار کرد.

وی با بیان اینکه امروز مقابل دروازه تیم حریف اعتماد به نفس کافی نداشتیم، ادامه داد: ما در تیم خودمان تمام کننده نداشتیم و این مسئله مشکل ساز شد ولی امروز هر دو تیم بازی با نیروهایی که در اختیار داشتند بازی کردند و ما نیز از همان دقایق ابتدایی با تمرکز کمی بازی کردیم و گل زودهنگامی نیز خوردیم.

استیماچ با تاکید بر اینکه عکس العمل بازیکنان سپاهان پس از دریافت گل خوب بود، ادامه داد: ولی برخلاف بازی برابر نفت که دو بار بعداز دریافت گل توانستیم گل به حریف بزنیم ولی امروز موفق نبودیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان دلیل اصلی باخت تیمش را عدم داشتن اعتماد به نفس و تمام کننده عنوان کرد و افزود: سپاهان به زمان نیاز دارد تا بازیکنانم بیشتر باهم کار کنند و هماهنگ شوند.