اختصاص ۸۰۰میلیارد ریال برای ساخت پایگاه های بسیج در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین بهشتی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی فرماندهان حوزه ها و پایگاه های بسیج استان مرکزی با اشاره به اهمیت تقویت بسیج مساجد اظهار داشت: در صورتی که زمین مهیا باشد ۱۵میلیون تومان برای راه اندازی پایگاه های بسیج شهری و ۱۰میلیون تومان برای پایگاه های بسیج روستایی در نظر گرفته شده است.

مسئول امور بسیج مساجد سازمان بسیج مستضعفان کشور بیان داشت: انتخاب فرمانده پایگاه شایسته، کلیدی ترین موضوع در پایگاه های بسیج است و نقش فرمانده پایگاه از آن نظر حائز اهمیت است که می تواند با اجرای پروژه های تیمی بعد از مشورت به اهداف مورد نظر پایگاه ها دست پیدا کند.

وی افزود: معاونت نواحی باید در حوزه ها و پایگاه ها حضور داشته باشند و فاصله های موجود را باید رفع کنند.

مسئول امور بسیج مساجد سازمان بسیج مستضعفان کشور با اشاره به حضور بسیجیان از سامانه مولا گفت: انتظار می رفت ۷۱۴هزار نفر در این سامانه عضو شوند، اما تاکنون تنها ۵۰۰ نفر در این سامانه عضویت پیدا کرده اند.

بهشتی اضافه کرد: در نظر داریم کشور یک میلیون شبکه مدیریتی برای ۲۱میلیون بسیجی داشته باشد و چنین برنامه هایی باید با روش و روحیه جهادی اجرا شوند.

مسئول امور بسیج مساجد سازمان بسیج مستضعفان کشور بیان کرد: اگر به برنامه های ابلاغی جهت صحیح دهیم و حضور افراد را ساماندهی و مدیریت کنیم، ۵۰ درصد از اهداف بسیج محقق شده است، به طوری که این مهم در ارتباط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در سال های اخیر به خوبی محقق شده است.

بهشتی ادامه داد: بسیجیان کار را باید برای رضای خدا انجام دهند تا از تکبر و غرور دور باشند، تقویت روحیه معنویی در جوانان سبب می شود جوانان جذب شوند و برنامه های پایگاه ها مورد تایید خانواده ها قرار گیرد، انحصاری کردن مسئولیت ها عدم جذب افراد را در پی دارد به همین منظور باید از افراد تاثیر گذار استفاده شود.

وی افزود: از منابع محدود بسیج باید به درستی استفاده شود و راهبرد بسیج این است که با کمک هزینه افراد داوطلب فعالیت کند.