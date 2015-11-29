به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه امروز یکشنبه با «علی اکبر ولایتی» مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، اسد در جریان این دیدار از حمایت های تهران و مسکو از دولت و ملت سوریه قدردانی کرد.

رئیس جمهوری سوریه در این دیدار همچنین تأکید کرد: دستاوردهایی که ارتش سویه در سایه حمایت های ایران و روسیه محقق کرده اند، موجب شده تا متجاوزان، فعالیت های خود علیه دولت دمشق را تشدید کنند.

گفتنی است، علی اکبر ولایتی نیز در جریان این دیدار بر ادامه حمایت های ایران از دولت و ملت سوریه تأکید کرد.