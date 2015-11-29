دربرابر صباقم بازی بسیاربدی داشتیم/بازیکنانم توقعم را محقق نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی عصر یکشنبه در پایان دیدار سیاه جامگان در مقابل صبای قم در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط نامناسب بازیکنانش در این دیدار اظهار کرد: متاسفانه بچه ها نتوانستند خواسته های تاکتیکی ما را به خوبی به نمایش بگذارند و بازی بسیار بدی داشتیم.

وی با اشاره به شرایط نامناسب بازیکنانش در روز مسابقه گفت: برخی از بازیکنان در تمرینات تیم خوب ظاهر می شوند اما متاسفانه در روز مسابقه شرایط متفاوت می شود و شاهد بازی بد از آن ها هستیم و بازیکنانم در این بازی نتوانستند توقعم را محقق کنند.

سرمربی تیم سیاه جامگان مشهد با اشاره به دفاع بسیار بد تیمش در این دیدار افزود: تنها در پنج دقیقه از تمامی بازی توانستیم شرایط تاکتیکی خود را پیاده کنیم.

وی با تاکید از توقع کادر فنی از بازیکنان باتجربه و فنی تیم خود افزود: متاسفانه بازیکنان باتجربه تیممان نیز در این دیدار بازی خوبی نداشتند.

سرمربی تیم سیاه جامگان مشهد تاکید کرد: جایگاه بازیکنی که نمی تواند یک استپ معمولی داشته باشد در لیگ برتر نیست.

وی ادامه داد: بازیکنانم باید بدانند که این تیم در لیگ برتر است و در لیگ دست یک یا دست دو نیستیم و باید با تلاش بیشتر جایگاه تیم را ارتقا دهیم و پاسخگوی توقعات هوادارانمان باشیم.

کاظمی با بیان اینکه این مسئله بسیار بد است که هواداران ما در هر بازی دست خالی از زمین خارج شوند، تاکید کرد: اگر بازیکنانم بدانند که با بازی بد خود هواداران را از دست خواهیم داد شاید بیشتر از این ها در زمین تلاش کنند.

وی افزود: متاسفانه تیم ما در نیم فصل ۱۲ بازیکن خود را در اختیار نداشت و باید بازیکنانی را به تیم اضافه کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص نحوه داوری این دیدار بیان کرد: در یک صحنه از به داوری اعتراض کردم که بعد به اشتباه خود پی بردم اما در مجموع نحوه داوری مناسب بود و در نتیجه تیم ما اثرگذار نبود.

سرمربی تیم سیاه جامگان مشهد برتری تیم خود را در برابر دیگر تیم های فوتبال کشور سرعت بخشیدن به بازی دانست و تصریح کرد: در هر بازی که این اتفاق افتاده است شاهد نتیجه دلخواهمان بوده ایم.

کاظمی با ابراز امیدواری از کسب نتایج بهتر و قابل قبول در بازی های آینده با ایجاد تغییرات سازنده گفت: می توانیم با جذب بازیکنان خوب به نتایج بهتر دست یابیم.