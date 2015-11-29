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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۱

تحولات فلسطین؛

تظاهرات ضد صهیونیستی در کرانه باختری/یورش صهیونیستها به تظاهرات

تظاهرات ضد صهیونیستی در کرانه باختری/یورش صهیونیستها به تظاهرات

فلسطینیان ساکن «طولکرم» واقع در کرانه باختری امروز یکشنبه تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، فلسطینیان ساکن منطقه «طولکرم» واقع در کرانه باختری امروز یکشنبه تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، فلسطینیان در اعتراض به ادامه اقدامات وحشیانه صهیونیست ها در سرکوب انتفاضه قدس این تظاهرات را برگزار کردند.

به دنبال برگزاری این تظاهرات، صهیونیستها از گازهای اشک آور و گلوله های جنگی برای متفرق ساختن تظاهرات کنندگان استفاده کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند در پی حمله صهیونیستها شماری از فلسطینیان به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

این تحولات در حالی است که رسانه های صهیونیستی از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در کرانه باختری خبر می دهند.

کد مطلب 2983935

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