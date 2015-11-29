جزییات نقشه سرقت ناکام از طلا فروشی/تلاش برای شناسایی دیگر متهمان

سرهنگ "علی‌اكبر جاویدان" در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره جزییات عملیات دستگیری متهمان و ناکامی آنها برای سرقت از مغازه طلا فروشی گفت: ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح روز گذشته از طریق تماس‌های مردمی با مركز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، وقوع یك سرقت از طلافروشی شهرستان آق‌قلا به پلیس، گزارش شد.

وی ادامه داد: بلافاصله اكیپ فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و در ادامه یگان امداد، پلیس آگاهی و فرمانده انتظامی شهرستان در محل حاضر و به پیگیری موضوع پرداختند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان افزود: بر اساس اظهارات شاهدان حادثه، سارقان كه دو مرد و یك زن بودند، پس از ورود به طلافروشی با استفاده از افشانه، مانع هرگونه اقدامی از سوی صاحب مغازه شدند.

سرهنگ جاویدان تاكید كرد: دو نفر از سارقان پس از مشاهده تجمع مردم در اطراف طلافروشی بلافاصله با وسیله نقلیه خود از محل متواری و فرد دیگر نیز پس از رها كردن طلاها وارد یكی از ساختمان‌های همجوار محل وقوع سرقت شد.

وی اضافه كرد: با حضور سریع ماموران در محل حادثه و هماهنگی با مرجع قضائی، با بازرسی منازل و اماكن اطراف در یك عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری فرد مورد نظر شدند كه در بازرسی از وی یك قبضه سلاح كلت كمری كشف كردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان تاكید كرد: ماموران در ادامه، با استفاده از امكانات تخصصی و تجهیزات لازم ساعاتی پس از وقوع سرقت، خودروی سارقان را شناسایی و موفق شدند یكی دیگر از متهمان را در مخفیگاه خود دستگیر كنند.

به گفته وی، تلاش پلیس برای دستگیری دیگر همدست سارقان كه یك خانم است، ادامه دارد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان ضمن تقدیر از اقدام ضربتی پلیس در راستای دستگیری سارقان خشن و بر هم زنندگان نظم و امنیت در جامعه، تاكید كرد: پلیس گلستان با اقتدار برابر اینگونه مجرمان ایستادگی خواهد كرد و بر هم‌ زنندگان نظم و امنیت باید بدانند كه استان گلستان جولانگاه جنایات آنان نخواهد بود.

سرهنگ جاویدان با اشاره به همكاری مردم در راستای دستگیری متهم تاكید كرد: اطلاع‌رسانی سریع وقوع سرقت از طریق مردم به پلیس یكی از موارد مهم و تاثیرگذار در موفقیت ماموران در اجرای این عملیات مهم بوده است.

وی افزود: تقاضای پلیس از مردم این است كه هنگام مواجهه با چنین مواردی بلافاصله موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع داده و از هرگونه اقدام شتابزده خودداری كنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان گفت: هنگام حضور ماموران پلیس در صحنه واقعه، توصیه می‌شود برای جلوگیری از هرگونه حادثه غیرمترقبه بستر لازم را جهت اقدامات تخصصی پلیس فراهم كنند.