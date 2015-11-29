روز خوب تاسیسات دریایی/ مس سونگون مقابل گیتی پسند پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تاسیسات دریایی بدون حضور کاپیتان خود وحید شمسایی با برتری ۶ بر یک مقابل فرش آرا موفق شد صدرنشین شود. صدر جدول در اختیار گیتی پسند بود.

مس سونگون در تبریز موفق شد مقابل گیتی پسند به برتری برسد و از رده سوم به رده دوم جدول صعود کند.

نتایج کامل رقابتهای هفته نوزدهم به شرح زیر است:

* فردوسی مشهد ۴ - آذرخش بندرعباس صفر

* تاسیسات دریایی ۶ - فرش آرا یک

* یاسین پیشرو ۳ - شرکت حفاری ۲

* مس سونگون ۴ - گیتی پسند ۲

* شهید منصوری ۳ - مقاومت البرز ۳

* میثاق تهران ۵ - دبیری تبریز ۵

جدول رده بندی:

۱- تاسیسات دریایی ۱۸ بازی - ۳۹ امتیاز

۲- مس سونگون ۱۹ بازی - ۳۹ امتیاز

۳- دبیری تبریز ۱۹ بازی - ۳۷ امتیاز

۴- گیتی پسند ۱۸ بازی - ۳۶ امتیاز

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۱۲- آذرخش بندرعباس ۱۸ بازی - ۱۷ امتیاز

۱۳- شهروند ساری ۱۸ بازی - ۱۵ امتیاز

۱۴- کاشی نیلو ۱۳ بازی - ۷ امتیاز