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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۵۰

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال؛

روز خوب تاسیسات دریایی/ مس سونگون مقابل گیتی پسند پیروز شد

روز خوب تاسیسات دریایی/ مس سونگون مقابل گیتی پسند پیروز شد

تاسیسات دریایی در روزی که به عنوان بهترین تیم سال فوتسال آسیا شناخته شد صدر جدول رده‌بندی رقابتهای لیگ برتر را هم از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تاسیسات دریایی بدون حضور کاپیتان خود وحید شمسایی با برتری ۶ بر یک مقابل فرش آرا موفق شد صدرنشین شود. صدر جدول در اختیار گیتی پسند بود.

مس سونگون در تبریز موفق شد مقابل گیتی پسند به برتری برسد و از رده سوم به رده دوم جدول صعود کند. 

نتایج کامل رقابتهای هفته نوزدهم به شرح زیر است:
* فردوسی مشهد ۴ - آذرخش بندرعباس صفر
* تاسیسات دریایی ۶ - فرش آرا یک 
* یاسین پیشرو ۳ - شرکت حفاری ۲
* مس سونگون ۴ - گیتی پسند ۲
* شهید منصوری ۳ - مقاومت البرز ۳
* میثاق تهران ۵ - دبیری تبریز ۵

جدول رده بندی:
۱- تاسیسات دریایی ۱۸ بازی - ۳۹ امتیاز
۲- مس سونگون ۱۹ بازی - ۳۹ امتیاز 
۳- دبیری تبریز ۱۹ بازی - ۳۷ امتیاز
۴- گیتی پسند ۱۸ بازی - ۳۶ امتیاز
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۱۲- آذرخش بندرعباس ۱۸ بازی - ۱۷ امتیاز
۱۳- شهروند ساری ۱۸ بازی - ۱۵ امتیاز 
۱۴- کاشی نیلو ۱۳ بازی - ۷ امتیاز 

کد مطلب 2983938

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