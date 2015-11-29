روز خوب تاسیسات دریایی/ مس سونگون مقابل گیتی پسند پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تاسیسات دریایی بدون حضور کاپیتان خود وحید شمسایی با برتری ۶ بر یک مقابل فرش آرا موفق شد صدرنشین شود. صدر جدول در اختیار گیتی پسند بود.
مس سونگون در تبریز موفق شد مقابل گیتی پسند به برتری برسد و از رده سوم به رده دوم جدول صعود کند.
نتایج کامل رقابتهای هفته نوزدهم به شرح زیر است:
* فردوسی مشهد ۴ - آذرخش بندرعباس صفر
* تاسیسات دریایی ۶ - فرش آرا یک
* یاسین پیشرو ۳ - شرکت حفاری ۲
* مس سونگون ۴ - گیتی پسند ۲
* شهید منصوری ۳ - مقاومت البرز ۳
* میثاق تهران ۵ - دبیری تبریز ۵
جدول رده بندی:
۱- تاسیسات دریایی ۱۸ بازی - ۳۹ امتیاز
۲- مس سونگون ۱۹ بازی - ۳۹ امتیاز
۳- دبیری تبریز ۱۹ بازی - ۳۷ امتیاز
۴- گیتی پسند ۱۸ بازی - ۳۶ امتیاز
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۱۲- آذرخش بندرعباس ۱۸ بازی - ۱۷ امتیاز
۱۳- شهروند ساری ۱۸ بازی - ۱۵ امتیاز
۱۴- کاشی نیلو ۱۳ بازی - ۷ امتیاز
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