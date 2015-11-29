هدف تیم گسترش فولاد تبریز کسب رتبه تک رقمی در لیگ برتر امسال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیمی شامگاه یک شنبه بعد از پیروزی تیمش برابر سپاهان اصفهان به خبرنگاران گفت: خوشحال هستم که امروز بازی خوبی انجام دادیم و دل هواداران را شاد کردیم.

وی با بیان اینکه به خوبی به تیم سپاهان شناخت داشتیم، ادامه داد: ما آنها را آنالیز کرده بودیم و نقاط ضعف و قدرت این تیم را می دانستیم که امروز توانستیم با ارائه یک بازی هدفمند سه امتیاز را کسب کنیم.

ابراهیمی سپس با بیان اینکه امروز می توانستیم بیشتر از یک گل به سپاهان بزنیم، گفت: سپاهان تیم بزرگی است و بازیکنان خیلی خوبی در اختیار دارد و از شخصیت تیمی بالایی برخوردار است.

مهاجم تیم گسترش فولاد تبریز ادامه داد: ما نیز بازیکنان و کادر فنی خوبی داریم و امسال هم تلاش می کنیم تا نتایج خوبی کسب کنیم و در پایان فصل رتبه تک رقمی داشته باشیم.

وی در خصوص عملکرد بازیکنان تیمش نیز گفت: ما امروز روی هر سه خط خیلی خوب بودیم و هم مدافعان و هم مهاجمان خیلی خوب کار کردند.