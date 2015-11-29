تکمیل زنجیره علم و فناوری در حوزهای مختلف مدیریت شهری

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر با تکمیل زنجیره علم و فناوری در حوزه های مختلف مدیریت شهری را از مهم ترین کارآیی های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران دانست و گفت: راه اندازی ایده بازار تخصصی شهرداری تهران و اتاق پردازش ایده و کاربست عملیاتی ایده‌های منتخب در شهرداری تهران به همت این مرکز انجام شده است و امروز بیش از 2 هزار ایده تخصصی در این ایده بازار تخصصی جمع آوری شده است که هر کدام یک آن ها می تواند مشکل گشای بسیاری در آینده شهر باشد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران افزود: برگزاری ششمین و هفتمین جشنواره پژوهش های شهری با مشارکت هفت دانشگاه بزرگ کشور و راه اندازی فن بازار فناوری های نوین شهری و برگزاری دو دوره از این فن بازار در سطح ملی با حضور شهرداری تهران در طی دو دوره در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی نیز از اقداماتی است که با کمک کارشناسان این مرکز انجام شده است.

نگاهداری هم چنین به تاسیس و راه اندازی پارک فناوری و مرکز نوآوری شهر تهران در تقاطع بزرگراه امام علی و زین‌الدین اشاره کرد و افزود: این مرکز در راستای شبکه سازی ملی ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و پژوهشی کشور در عرصه تحقیقات و مطالعات شهری نیز فعالیت های برجسته ای داشته است و در این مدت توانسته خدمات ارزنده ای در این حوزه داشته باشد.

وی راه اندازی کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی شهری و ایجاد شبکه ملی مراکز تحقیقات شهری را از مهم ترین اقدامات این مرکز دانست و خاطر نشان کرد: راه اندازی بانک اطلاعات جامع پژوهش‌های شهری سراسر کشور با مشارکت کلیه مراکز مطالعات شهری در آینده نزدیک می تواند اثرات مثبتی در ارایه هدفمند خدمت داشته باشد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران خاطر نشان کرد: تعامل با دانشگاه ها از مباحثی است که سالیان طولانی درباره آن بحث شده است و اثرات مثبت آن در بسیاری از بخش ها دیده شده است به همین دلیل این مرکز با انتقال محل برگزاری نشست های علمی و تخصصی از فرهنگسراها به داخل دانشگاه‌ها و امضاء تفاهم نامه با چهارده دانشگاه بزرگ شهر تهران و حمایت از بیش از 150 پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشجویان دانشگاه‌ها در راستای اجرای تفاهم نامه‌های فوق با دانشگاه ها در این مسیر قدم برداشته است.

نگاهداری از راه اندازی شوراهای راهبردی با مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران مجرب حوزه‌های شهری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران خبر داد و تاکید کرد: جذب بیش از 50 نفر عضو هیئت علمی وابسته برای مرکز مطالعات و برگزاری اجلاس هم اندیشی با حضور 60 انجمن علمی مرتبط با مسائل شهری به معنای واقعی کلمه استفاده از ظرفیت دانشگاه در حوزه های مدیریت شهری است.

وی یکی از آسیب های موجود در مدیریت شهری را طولانی شدن زمان پاسخ به نیازها دانست و بیان کرد: افزایش توان تخصصی برای ارائه پاسخ های سریع به نیازهای تخصصی مدیریت شهری در صحنه عمل و اجرا از مهم ترین نیاز های امروز در حوزه مدیریت شهری است.