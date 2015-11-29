به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد رضوی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه نباید در پروژه های ساخته شده از محل کمک های خیرین هیچگونه تغییر کاربری صورت گیرد اظهار داشت: متاسفانه در برخی از ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان ها و به علت عدم آگاهی چند مورد تغییر نام و کاربری مدرسه های خیرساز صورت گرفته است.

وی افزود: مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تاکید مقام معظم رهبری هیچ ارگانی حق تغییر نام و تغییر کاربری مدارس خیرساز را ندارد مگر اینکه در این مدارس دیگر دانش آموزی وجود نداشته یا آموزش و پرورش مجبور به تغییر کاربری آن باشد که در این صورت خیر آن مدرسه و مجمع خیرین باید در جریان قرار گرفته و با این امر موافقت کنند.

مدرسه ای که شرکت راهسازی شد!

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان بیان داشت: در روستای «بتکی» شهرستان سلسله یک مدرسه چهار کلاسه که خیر آن عظیم نورمحمدی است بدون اجازه خیر و هماهنگی با مجمع خیرین مدرسه ساز و حتی بدون هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش لرستان تغییر کاربری صورت گرفته و این مدرسه به یک شرکت راهسازی اجاره داده شده است.

رضوی با بیان اینکه دانش آموزان روستای بتکی اکنون در یکی از مدارس تخریبی این روستا مشغول تحصیل هستند اضافه کرد: در محوطه این مدرسه خیرساز ماشین آلات سنگین راهسازی پارک شده است و علی رغم مکاتبه مجمع خیرین مدرسه ساز استان به اداره کل آموزش و پرورش لرستان در خصوص علت تغییر کاربری این مدرسه تا کنون خبری به ما داده نشده است.

وی با بیان اینکه برای جذب یک خیر باید زحمات زیادی کشید افزود: این تغییر کاربری ها باعث عدم اعتماد خیرین شده و کمک های خود را به مناطق و استان های دیگری خواهند برد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان با اشاره به اینکه با افرادی که نسبت به تغییر کاربری مدارس خیرساز اقدام می کنند برخورد خواهیم کرد یادآور شد: همچنین در یک مدرسه بخش سیلاخور بروجرد که برای ساخت آن دو میلیارد تومان هزینه شده بود تغییر کاربری صورت گرفت که با پیگیری مجمع خیرین مدرسه ساز استان این مدرسه به آموزش و پرورش برگشت داده شد.

وقتی مدیر کل برای خیران وقت ندارد!

رضوی به تعامل مثبت مجمع خیرین مدرسه ساز با تمامی ارگان ها اشاره کرد و گفت: اعضاء حقوقی مجمع خیرین مدرسه ساز متشکل از مدیرکل آموزش و پرورش لرستان و مدیرکل نوسازی مدارس استان بوده که تا کنون مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسات ماهیانه مجمع شرکت نکرده و مشاور خود را به این جلسات می فرستد.

وی افزود: این عدم حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسات مجمع نشان می دهد که تعامل زیادی با مجمع ندارد در حالیکه حضور فیزیکی هر کدام از اعضاء مجمع در جلسات باعث ارائه نظرات و راهکارهای موثر می شود و امیدوارم این تعامل از این به بعد ایجاد شود.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان با بیان اینکه تعامل بین مجمع خیرین مدرسه ساز و آموزش و پرورش هنگامی ایجاد می شود که مدیرکل این سازمان در جلسات مجمع حضور داشته باشد عنوان کرد: در استان های قزوین و مرکزی مدیران کل آموزش و پرورش آن ها همواره چند پله از مجمع خیرین جلو هستند ولی در استان ما باید خیلی پیگیری کنیم که نماینده مدیرکل آموزش و پرورش در جلسات مجمع حضور پیدا کند در حالیکه نماینده وی اختیارات تامی ندارد.