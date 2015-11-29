به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عباسی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بیمارستان شهدای خلیج فارس به‌عنوان مرکز اجرایی بیمارستان‌های استان است که اکنون با دارا بودن ۲۰۰ تخت مصوب و ۲۹۰ تخت خدمت‌رسان در حال خدمت‌دهی است.

وی با بیان اینکه این بیمارستان یک‌هزار نفر پرسنل دارد، افزود: ۱۵۰پزشک متخصص و عمومی نیز با این بیمارستان همکاری می‌کنند.

جذب ۲۵ متخصص جدید

رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر از جذب ۲۵ پزشک متخصص جدید در این بیمارستان خبر داد و اضافه کرد: بعد از اجرای طرح تحول سلامت این بیمارستان همگام با سایر بیمارستان‌ها تغییرات طرح تحول را اعمال کرد.

وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت موجب کاهش پرداخت از جیب مردم شد، خاطرنشان کرد: مهمترین تغییر طرح سلامت کاهش پرداخت‌ها به پنج الی ۱۰ درصد از سوی بیمار شده است.

عباسی با بیان اینکه با اجرای طرح نظام سلامت تعداد بیشتری از متخصصان تمایل همکاری با بیمارستان را دارند، گفت: اکنون پزشکان متخصص در هفت رشته به صورت مقیم(۲۴ساعته) در این بیمارستان وجود دارد و همچنین تعدادی پزشک on call (گوش به زنگ) نیز در این بیمارستان فعالیت می‌کنند.

کاهش ۱۰درصدی زایمان سزارین

رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس از کاهش ۱۰ درصدی زایمان سزارین در این بیمارستان خبر داد و بیان کرد: به دلیل رایگان بودن زایمان طبیعی و همچنین بهتر بودن این نوع زایمان برای مادران با کاهش سزارین در این بیمارستان روبرو بودیم.

وی با بیان اینکه بیمارستان شهدای خلیج فارس یک بیمارستان آموزشی است، اظهار کرد: با اینکه به لحاظ فضا با محدودیت روبرو هستیم اما برای آموزش همه رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی فضای ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

عباسی از انتقال بخش خون از بیمارستان امیرالمومنین بیمارستان خلیج فارس خبر داد و گفت: به دلیل اینکه بیشتر بیماران این بخش، بیماران سرطانی هستند، انتقال این بخش به بیمارستان خلیج‌فارس موجب بهره‌مندی بیماران از بخش‌های دیگر بیمارستان و مشاوره نیز می‌شود.

احداث درمانگاه جدید

وی از احداث درمانگاه جدید شهداء خلیج فارس ۲ در هلال احمر خبر داد و گفت: اکنون این درمانگاه با ۴ پزشک در حال خدمت رسانی است و به‌زودی تعداد پزشکان متخصص افزایش خواهد یافت.

رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس از راه‌اندازی مرکز درمانی هسته‌ای خبر داد و گفت: تا کمتر از یک ماه دیگر این مرکز تشخیص و درمان آغاز به کار خواهد کرد.