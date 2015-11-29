دومین رویداد کارآفرینی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: در این برنامه شرکت‌کنندگان پرانگیزه‌ای شامل برنامه نویسان، مدیران تجاری، عاشقان استارت‌آپ، بازاریاب‌ها و طراحان گرافیک گرد هم آمدند تا طی ۵۴ ساعت ایده‌هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده‌ای را اجرا کند.

عبدالمجید مصلح بر لزوم برنامه‌ریزی برای کاربردی‌کردن ایده‌ها و طرح‌های فناورانه ارائه شده در دومین رویداد کارآفرینی بوشهر تاکید کرد و افزود: ایده های بسیار خوبی از سوی شرکت کنندگان در این دوره از رویداد ارائه شد که با بررسی تیم داوری از بین آنها ۳ ایده برتر انتخاب شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی بنیاد نخبگان استان بوشهر، در دومین رویداد کارآفرینی بوشهر ۱۰۰ نفر از کارآفرینان و دانشجویان استان‌های بوشهر و فارس ۴۴ ایده کارآفرینی مطرح کردند که از بین آنها ۱۰ ایده به مرحله نهایی مسابقه راه پیدا کرد.

در مرحله نهایی این رویداد تیم‌های آسان‌بار، همیار تحصیلی، کلمب، رنتیس، انیگما، خندگرام، پیکاسو آنلاین، مدی مد، فود استور و ولرم ایده های نوآورانه خود را طی ۵۴ ساعت به مرحله اجرا درآوردند و در نهایت با رأی داوران ۳ تیم برگزیده انتخاب شدند.

گروه «رنت ایت» در این مسابقه با ارائه برنامه‌ای برای کرایه ابزار آلات صنعتی اول شد،‌ تیم «کلمب» با ارائه سایتی برای رفع مشکل تعمیرات داخلی منزل و نظافت دوم و تیم «همیار تحصیلی» با ارائه برنامه کتاب هوشمند و همیار تخصیلی محصلین همراه با آزمون سوم شد.