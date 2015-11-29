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۸ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۱۹

هفته سیزدهم لالیگا؛

پیروزی رئال مادرید بر ایبار/ فاصله با بارسلونا کاهش یافت

پیروزی رئال مادرید بر ایبار/ فاصله با بارسلونا کاهش یافت

تیم فوتبال رئال مادرید با برد نزدیک در خانه ایبار بار دیگر فاصله خود را با بارسلونا به ۶ امتیاز کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب در چارچوب هفته سیزدهم رقابتهای لالیگای اسپانیا در خانه ایبار به میدان رفت و این تیم را در پایان با حساب ۲ بر صفر شکست داد. نیمه اول این بازی با تک گل دقیقه ۴۳ گرث بیل به سود رئال مادرید خاتمه یافت. در نیمه دوم نیز کریستیانو رونالدو از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۸۲ گل دوم رئالی‌ها را به ثمر رساند.

با این برد جمع امتیازات تیم رئال مادرید به ۲۷ رسید و این تیم با ۶ امتیاز نسبت به بارسلونای صدرنشین در رده سوم قرار گرفت. اتلتیکو مادرید با ۲۹ امتیاز در مکان دوم جدول قرار دارد.

کد مطلب 2983971

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