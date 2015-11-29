وجود ۳۷۰۰ کلاس درس تخریبی در لرستان/مدارسی که خالی از دانش آموزشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد چگنی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان به وجود تناقض بین آمار ادارات کل نوسازی مدارس استان ها با سازمان مرکزی در خصوص تعداد مدارس تخریبی اشاره کرد و اظهار داشت: سیستم شناسنامه فنی مدارس تخریبی و مقاوم سازی از سال ۸۵ آغاز شد که مطابق آن تعداد کلاس های تخریبی لرستان پنج هزار و ۷۶۷ مورد و تعداد کلاس های درس مقاوم سازی نشده آن هزار و ۵۱۶ ثبت شده است.

وجود ۳۷۰۰ کلاس درس تخریبی در لرستان

وی مجموع تعداد کلاس های تخریبی و مقاوم سازی نشده استان را طی سال های گذشته هفت هزار و ۲۸۳ کلاس درس برشمرد و بیان داشت: از این تعداد تا کنون دو هزار و ۹۰۳ کلاس درس ساخته و مقاوم سازی شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان افزود: در بخش مدارس تخریبی تا کنون دو هزار و ۵۰ کلاس درس ساخته شده و در بخش کلاس های مقاوم سازی نشده تعداد ۸۵۱ کلاس نیز مقاوم سازی شده است.

چگنی با بیان اینکه در حال حاضر سه هزار و ۷۰۰ کلاس درس تخریبی و مقاوم سازی نشده در لرستان وجود دارد اضافه کرد: برای ساخت این تعداد کلاس درس ۶۴۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیری که برای وضعیت نامناسب یک مدرسه اشک ریخت

وی با بیان اینکه سازمان نوسازی مدارس استان برای جذب خیرین مدرسه ساز یک لحظه هم صبر نمی کند عنوان کرد: این سازمان امروز در جذب خیر رقیب پیدا کرده است زیرا در سایر بخش ها از جمله در بخش سلامت، مسکن، راه و شهرسازی، آبرسانی و ... ارگان های مربوط به دنبال جذب خیر هستند لذا نگه داشتن یک خیر کار دشواری است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان بر ضرورت نگهداری از فضاهای آموزشی تاکید کرد و گفت: چند روز پیش از مدرسه «شهید مهدی حسنوند» واقع در منطقه اسدآبادی خرم آباد که توسط سازمان نوسازی مدارس استان ساخته شده به طور سرزده بازدید کردم که با صحنه های نامناسبی مواجه شدم.

چگنی ادامه داد: با وجود اینکه این مدرسه بهمن ماه پارسال افتتاح شد و برای ساخت آن میلیاردی هزینه شده بود اما شاهد شکسته شدن میز و نیمکت های آن، کثیفی محوطه و کلاس های آن بودم که این موضوع باعث درآمدن اشکم شد.

مدارسی که خالی از دانش آموز شد

وی با بیان اینکه برای جذب حتی یک ریال اعتبار برای ساخت مدارس باید بجنگیم و التماس کنیم افزود: آموزش و پرورش برای نگهداری درست مدارس باید تدابیری بیندیشد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان با اشاره به اینکه برای ساخت مدارس باید شناخت درستی از شاخصه های دانش آموزی داشت تصریح کرد: نباید بر اساس احساسات و سفارشات اطرافیان مدرسه ساخت زیرا بسیاری از مدارسی که قبلا ساخته شده اند به دلیل جانمایی نامناسب اکنون خالی مانده اند.

چگنی اضافه کرد: سازمان نوسازی مدارس لرستان حکم کرده است براس ساخت مدرسه در هر منطقه باید ابتدا شاخص های دانش آموزی به صورت کتبی مشخص و اعلام شوند در این صورت نسبت به ساخت مدارس اقدام خواهیم کرد.