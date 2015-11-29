نشست راهبرد مبارزه با مواد مخدر در دیپلماسی و سیاست خارجی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه هم اندیشی جهانی راه برتر، به عنوان تنها موسسه غیردولتی مطالعاتی در ایران که به مساله مواد مخدر و جرائم سازمان یافته از منظر بین المللی میپردازد، نخستین نشست تخصصی خود را با موضوع راهبرد مبارزه با مواد مخدر در سیاست خارجی و دیپلماسی ایران در محل سالن تیاره هتل لاله با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه سیاست خارجی، مواد مخدر و دیپلماسی برگزار کرد.
در این نشست به بررسی جایگاه و اهمیت راهبرد مبارزه با مواد مخدر در سیاست خارجی و دیپلماسی ایران پرداخته شد.
گستردگی تهدیدات منطقهای و بین المللی ناشی از مواد مخدر و همچنین پیامدهای ناشی از بیثباتیهای سیاسی و ناامنیهای بوجود آمده در منطقه جنوب غرب آسیا، نقش مبارزه با موادمخدر را در روابط خارجی ایران پررنگ نموده است.
در این نشست، با اشاره به سیاستهای مقابله با مواد مخدر درسه دهه گذشته و تجربیات و توانمندیهای نهادی به دست آمده در این مدت و با توجه به بلوغ تدریجی سیاستگذاریهای مبارزه با مواد مخدر بر انتقال این تجارب از طریق کانالهای دیپلماتیک به دیگر کشورها تاکید شد. تاثیر انتقال این تجارب به دیگر کشورها و به ویژه کشورهای همسایه بر ارتقای امنیت در سطح منطقهای و بین المللی از دیگر مباحثی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.
از دیگر موارد مطرح شده در این نشست میتوان به سرمایهگذاری بر مبارزه با مواد مخدر به عنوان مبارزهای اخلاقی که در ایجاد هنجارهای لازم برای سیاست خارجی و ارتقای جایگاه ایران در سطح بین الملل نقش بسیار مهمی دارد اشاره کرد.
به گزارش مهر، مرکز تحقیقات، رهیافتها و مطالعات بین المللی مواد مخدر هم اندیشی جهانی راهبرتر (کادراس)، در سال ۱۳۹۲ تاسیس شده است و پیش از این نیز کنفرانسی بین المللی با عنوان افغانستان و موادمخدر در سال ۲۰۱۴ برگزار کرده است. این موسسه در نظر دارد تا با انجام تحقیقات و برگزاری نشستهای تخصصی داخلی و خارحی در حوزه مواد مخدر و جرائم سازمان یافته، زمینههای ارتباط بین جامعه علمی داخلی و خارجی را فراهم نماید.
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