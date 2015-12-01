پیش بینی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در آمریکا از ابعاد مختلفی قابل تجزیه و تحلیل بوده و به علت آثار و پیامدهایی که این انتخابات می تواند بر جامعه آمریکا و نیز سیاست های این کشور در قبال سایر کشورهای جهان داشته باشد، مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.

سیاست های مداخله جویانه این کشور از ابعاد اقتصادی تا سیاسی و امنیتی در کشورهای دیگر باعث شده است تا پیش بینی منتخب این انتخابات مورد واکاوی های متعددی قرار گیرد و بعضی از کشورها نیز به اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در برابر آنچه اکنون در شعارهای نامزدهای انتخاباتی این کشور می بینند، مبادرت نمایند. لذا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «جیمز والش» استاد دانشگاه هاروارد در این باره انجام داده که در ادامه از نظر می گذرد.

«جیمز والش» کارشناس مسائل امنیت بین الملل و پژوهشگر برنامه مطالعات امنیتی وابسته به موسسه علوم و تکنولوژی (ام. آی. تی) در ایالات متحده آمریکا است. پروفسور والش پیش از پیوستن به دانشگاه ام. ای. تی، مدیریت اجرایی پروژه «مدیریت اتم» را در دانشکده حکومتی جان. اف. کندی دانشگاه هاروارد ایالات متحده برعهده داشت. وی سابقه تدریس در هر دو دانشگاه معتبر هاروارد و ام. آی. تی را داشته و تحقیقات او بر مسائل امنیت بین­ الملل به ویژه موضوعات مربوط به سلاحهای هسته ای و تروریسم متمرکز است.

*به نظر شما دلیل تعدد نامزدهای جمهوریخواه در مقایسه با دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیست؟

جمهوریخواهان از تکثر بیشتری برخوردار هستند و لذا همواره تعداد نامزدهای آنان نیز بیشتر بوده است. به نظر من تغییر در مسائل مالیِ کمپ جمهوریخواهان را می توان از دلایل آن بر شمرد. آنچه مسلم است این است که فرایند تعداد نامزدهای جمهوریخواه در حال حاضر به این شکل بوده و در ادامه ممکن است کاهش یابد. به نظر می رسد پس از رقابت های سال نو میلادی، تعداد نامزدهای این حزب با کاهش مواجه شود.

*نتایج نظر سنجی ها نشان از پیشتازی «ترامپ» در میان نامزدهای جمهوری خواه دارد. حامیان وی از چه طبقه اجتماعی هستند؟

تا کنون به بررسی بافت جمعیتی حامیان نامزدهای انتخاباتی نپرداخته ام، اما اقبال عمومی به وی به دلیل نحوه تفکر او نیست؛ به این شکل نیست که وی در موارد خاصی به شیوه خاصی فکر می کند. به عقیده من ترامپ را باید از منظر شخصیت و اینکه وی نماینده چه طیفی است، مورد بررسی قرار داد. او قطعاً به صورت نمادی از یک غریبه بوده و کسی است که تمایل دارد به حاکمیت آمریکا انتقاد کند. ترامپ پول دارد، مشهور است و به عنوان کسی که با حاکمیت آمریکا تضادهایی دارد، توانسته است در میان جمهوریخواهان از جذابیت بیشتری برخوردار شود.

*دلیل افت محبوبیت «هیلاری کلینتون» را چگونه ارزیابی می کنید؟

صحبت های زیادی مبنی بر افت ده و یا حتی پنج درصدی وی از اقبال عمومی شنیده می شود. می خواهم دوباره تأکید کنم که این مسأله تنها عامل تعیین کننده برای هر یک از نامزدها محسوب نمی شود. هنوز در گام های اولیه این فرایند قرار داشته و در ادامه این روند شاهد افت و خیزهای بیشتری نیز خواهیم بود. ممکن است نامزدهایی که اکنون از محبوبیت برخوردار هستند بعداً از وی عقب بیفتند و یا حتی از او پیشی بگیرند. فکر می کنم که در مراحل کنونی نباید برخی مسائل را جدی تلقی کرد؛ چرا که هنوز برای اینگونه گمانه زنی ها زود است.

*پیش بینی شما از دور اول و نهایی انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا چیست؟

در این زمینه باید به قوانین درون حزبی نیز اشاره داشت که با آراء افراد متفاوت است. هر یک از احزاب قانونی را برای نمایندگان حزبی خود دارند که در این راستا نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند. گمان من از طرف دموکرات ها کلینتون است که البته قطعی نیست، اما احتمال قوی برای آن وجود دارد. اما در مورد جمهوریخواهان باید بگویم آن هایی که بیشتر به سمت و سوی حاکمیت آمریکا مانند بوش متمایل هستند از اقبال بیشتری برخوردار خواهند بود.

*برخی معتقدند که ترامپ به گونه ای متفاوت سخن می گوید و لذا بخشی از محبوبیت وی نیز به همین دلیل است. آیا شما نیز بر این باورید؟

البته که وی متفاوت با دیگران و حتی متفاوت در هر هفته صحبت می کند. او حدود ۲۰% از جمهوریخواهان دیگر جلو است. اما باید به رأی دموکرات ها و مستقل ها هم در این مسیر توجه داشت. بازهم تأکید می کنم که فراز و نشیب ها در زمان کنونی طبیعی است و می تواند در ادامه این روند به تغییرات قابل توجهی نیز منتهی شود.

گفتگو: مهدی ذوالفقاری