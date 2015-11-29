به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی شامگاه یک شنبه در جلسه مشترک دهیاران، آب بانان و بهورزان شهرستان بناب با انتقاد از تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در ورودی روستاهای این شهرستان افزود: رسیدگی به بهداشت محیط و بهداشت خانواده ها از وظایف اصلی شورای بهداشت روستایی بناب است.

وی با تاکید بر اینکه با افرادی که سلامت روستاها و بهداشت محیط روستایی را به مخاطره می اندازند برخورد می کنیم، گفت: برای جلوگیری از آلودگی هوای روستاهای بناب کوره خانه های زغال پزی غیراستاندارد در این شهرستان تعطیل شده است.

فرماندار بناب با بیان اینکه برای جمع آوری زباله ها در روستاهای بناب در شش ماهه اول سال جاری بیش از دو میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: باید مردم روستاها برای حفظ بهداشت روستاهای خودشان تلاش کنند.

فرج اللهی سپس در ادامه به آب روستاهای بناب اشاره کرد و گفت: آب سالم در روستاهای شهرستان بناب تأمین است ولی از لحاظ کیفیت با مشکلات زیادی روبه رو هستیم.

وی به کمبود دستگاه های کلرزنی اتوماتیک در روستاهای بناب اشاره کرد و گفت: فقط سه دستگاه کلرزن اتوماتیک در روستاهای شهرستان نصب شده که باید تمام روستاها از این تجهیزات داشته باشند.