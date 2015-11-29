به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ارتش سوریه به پیشروی ها در حومه استان لاذقیه ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، نظامیان ارتش سوریه موفق شدند کنترل کامل کوه استراتژیک «کشکار» واقع در حومه لاذقیه را در دست بگیرند.

شاهدان عینی اعلام کردند در جریان عملیات ارتش سوریه شمار زیادی از تروریست های تکفیری به هلاکت رسیده و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدند.

رسانه های عربی اعلام کردند پیشروی های اخیر ارتش سوریه در استان لاذقیه در سایه تشدید حملات هوایی جنگنده های روسی علیه تکفیریها صورت گرفته است.