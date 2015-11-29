  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۲۲

تحولات سوریه؛

ادامه پیشروی‌های ارتش در لاذقیه/ تسلط بر کوه استراتژیک «کشکار»

ادامه پیشروی‌های ارتش در لاذقیه/ تسلط بر کوه استراتژیک «کشکار»

نظامیان ارتش سوریه در ادامه پیشروی ها در حومه استان لاذقیه، موفق شدند بر کوه استراتژیک «کشکار» مسلط شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ارتش سوریه به پیشروی ها در حومه استان لاذقیه ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، نظامیان ارتش سوریه موفق شدند کنترل کامل کوه استراتژیک «کشکار» واقع در حومه لاذقیه را در دست بگیرند.

شاهدان عینی اعلام کردند در جریان عملیات ارتش سوریه شمار زیادی از تروریست های تکفیری به هلاکت رسیده و تعدادی دیگر به شدت زخمی شدند.

رسانه های عربی اعلام کردند پیشروی های اخیر ارتش سوریه در استان لاذقیه در سایه تشدید حملات هوایی جنگنده های روسی علیه تکفیریها صورت گرفته است. 

کد مطلب 2983990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها