از انتخابم به عنوان بهترین بازیکن آسیا خوشحال نیستم

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخابش به عنوان بهترین فوتسالیست سال ۲۰۱۵ قاره آسیا اظهار کرد: اول از همه باید خدا را شکر کنم. من چند بار قصد خداحافظی از فوتسال را داشتم ولی استخاره کردم که این استخاره ها به من می گفت فعلا فوتسال را کنار نگذارم. این استخاره ها بی حکمت نبود و حالا در ۴۰ سالگی، این عنون را کسب کردم.

وی افزود: با این حال از انتخابم به عنوان بهترین فوتسالیست آسیا خوشحال نیستم. شاید آن زمانی که جوان‌تر بودم و بیشتر فوتسال بازی می کردم این عنوان را دوست داشتم ولی وقتی مسئولیت فنی تیم تاسیسات را برعهده گرفتم دوست داشتم تیمم موفق باشد. تک تک بازیکنان من شایسته کسب عنوان بهترین بازیکن آسیا هستند.

سرمربی – بازیکن تیم تاسیسات دریایی خاطرنشان کرد: بدون تملق این جایزه را به خانواده بزرگ تاسیسات دریایی و دکتر منوچهری تقدیم می کنم که در این شرایط در فوتسال سرمایه گذاری کرده است.

شمسایی در پاسخ به این سئوال که احساسش از به دست آوردن این عنوان در سن ۴۰ سالگی چیست، گفت: فقط دوست دارم به تمام فوتسالیست ها نصیحت کنم که سن و سال فقط یک عدد است و به هیچ عنوان ملاک نیست. انسان می تواند حتی در بالاترین سن و سال عناوین مختلفی را کسب کند. من امسال در فوتسال سه عنوان کسب کردم و این شاید برای بازیکنان دیگر یک درس باشد.

وی در ادامه با تشکر از تیم پزشکی یادآور شد: دکتر نوروزی و خانم محمدی شبانه روز تلاش کردند که مرا به مسابقات جام باشگاه‌های آسیا برسانند. هر چه از آنها تشکر کنم کم است.

سرمربی – بازیکن تیم تاسیسات دریایی در پایان گفت: امروز باید از تمام مربیانم در فوتسال از جمله سید مهدی ابطحی، امیر شمسایی، محمد حسن انصاری فرد، حسین شمس، ناصر صالح و دیگر عزیزان تشکر کنم که برایم زحمات زیادی کشیدند و در این سن و سال هم جواب زحماتشان را دادم.