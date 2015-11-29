روابط عمومی های خراسان رضوی همدم معلولان کم توان ذهنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که روز یک شنبه با میزبانی موسسه همدم یکی از مراکز نگهداری دختران کم توان ذهنی در مشهد برگزار شد مدیران روابط عمومی های دستگاه های اجرایی بر آشنایی و معرفی این موسسه در راستای جذب مشارکت های مردمی تاکید کردند.

مدیر عامل موسسه خیریه همدم در این نشست گفت: سال ۱۳۵۶ بود که تکه ای از زمین خدا، به میزان ۱۰ هزار متر مربع، سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند، آموزش ببینند، خدمات توانبخشی دریافت کنند و چند قدم به آرزو هایشان نزدیک شوند.

زهرا حجت افزود: این موسسه که فتح المبین همدم نام گرفته است، ابتدا با پذیرش ۶۰ دختر و تحت پوشش سازمان بهزیستی، آغاز به کار کرد.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۸۰ نوع مدیریت مجموعه به شیوه هیئت امنایی تغییر یافت که اتفاق مبارکی بود و هیئت امنا شامل خیرین و نیک اندیشان با تمام همت و نیرو در جهت بهتر شدن شرایط دختران فتح المبین گام بر داشتند.

وی با بیان اینکه فرزندان این مرکز همگی دختر بی سرپرست یا بد سرپرست اند ادامه داد: این مرکز در ابتدای واگذاری ۱۸۶ مددجو و ۹۳ کارمند رسمی مامور به خدمت داشت و حالا تعداد مددجویانش به ۴۰۰ نفر رسیده است.

وی افزود: در این مرکز که دختران با سنین مختلف از ۴ تا ۶۰ سال نگهداری می شوند و بخش های مختلفی برای نگهداری معلولان با عقب ماندگی ذهنی عمیق، بخش تربیت پذیر برای عقب ماندگی ذهنی متوسط، آموزش پذیر به منظور آموزش عقب ماندگی ذهنی خفیف، خانه پناهگاهی آموزش پذیر هستند در سنین ۴ تا ۱۲ سال، خوابگاه دانش آموزی و مرکز آموزش روزانه برای آنها تعبیه و خدمات ارایه می شود.

وی همچنین از ارایه خدمات توانبخشی شامل فیزیوترابی، گفتار درمانی و کاردرمانی و همچنین فعالیت های مختلف ورزشی برای دستیابی به حداکثر توانمندی جسمی برای این دختران خبر داد و گفت: شرکت در کارگاه های هنری از قبیل گلیم بافی، سوزن دوزی و سرمه دوزی بخشی از خدمات ارایه شده در این مرکز است.

حجت عنوان کرد: فراهم کردن فضایی شبیه به خانه برای دختران این مرکز، هزینه های سنگینی در بر دارد و لذا برای هر مددجو ماهانه بیش از شش میلیون ریال هزینه می شود که یارانه دریافتی از سازمان بهزیستی تنها پاسخگوی یک پنجم این هزینه است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از هزینه ها توسط خیران و نیکوکاران تامین می شود بیان کرد: از همین رو و همواره کمک نیکوکاران و مردم راهگشای بسیاری از مشکلات برای کمک به این دختران بوده است.

مدیر عامل موسسه همدم با بیان پر از اشتیاق از نیکوکاری و فروتنی برخی شهروندان ابراز می کند: ما در موسسه فرم های یاوری داریم که افراد برحسب رشته های تحصیلی یا مهارتشان و به قصد همکاری پر می کنند و در بعضی از روزهای هفته ساعاتی را در موسسه حضور می یابند تا کمک حال ما و این کودکان باشند.

زهرا حجت افزود: در این راستا شهروندان در حیطه هایی که مهارت و یا توان ارایه خدمت دارند همچون خیاطی، آشپزی، برپایی جنگ های شادی، اجرای برنامه جشن تولد، حضور در مراسم های مولودی، عزیمت به حرم رضوی و یا سایر برنامه های فرهنگی ورود پیدا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها در این دیدار همچنین از بخش های مختلف سرای مهر و کارگاه های هنری خانه‌ همدم بازدید کردند و در کارگاه موسیقی مدرسه‌ی شاهید به سرود دلنشین امام رضای دختران همدم گوش سپردند.