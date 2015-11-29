به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «آسیبشناسی زبان دین در جهان معاصر» با حضور آیتالله سیدعباس حسینی قائممقامی، رییس سابق مرکز اسلامی هامبورگ و رییس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگهای شیعه، توسط خبرگزاری ایکنا برگزار میشود.
این نشست به دنبال تبیین لوازم نظری ضوابط ارتباط در جهان معاصر و بیان آسیبهای زبان دینی است که مومنان برای تبلیغ و گفتوگو استفاده میکنند.
در این نشست به دنبال این آسیبشناسی وضعیت زبان دینی به خصوص در جهان اسلام با توجه به پدیده جریان تکفیری بررسی خواهد شد.
این نشست دوشنبه، ۹ آذر ساعت ۱۰ صبح در خبرگزاری ایکنا به نشانی خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک ۸۵ برگزار میشود
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