به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «آسیب‌شناسی زبان دین در جهان معاصر» با حضور آیت‌الله سیدعباس حسینی قائم‌مقامی، رییس سابق مرکز اسلامی هامبورگ و رییس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه، توسط خبرگزاری ایکنا برگزار می‌شود.

این نشست به دنبال تبیین لوازم نظری ضوابط ارتباط در جهان معاصر و بیان آسیب‌های زبان دینی است که مومنان برای تبلیغ و گفت‌وگو استفاده می‌کنند.

در این نشست به دنبال این آسیب‌شناسی وضعیت زبان دینی به خصوص در جهان اسلام با توجه به پدیده جریان تکفیری بررسی خواهد شد.

این نشست دوشنبه، ۹ آذر ساعت ۱۰ صبح در خبرگزاری ایکنا به نشانی خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک ۸۵ برگزار می‌شود