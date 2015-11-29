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۸ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۳۵

با حضور آیت‌الله سید عباس حسینی قائم‌مقامی؛

نشست «آسیب‌شناسی زبان دینی در جهان معاصر» فردا برگزار می شود

نشست «آسیب‌شناسی زبان دینی در جهان معاصر» فردا برگزار می شود

نشست «آسیب‌شناسی زبان دینی در جهان معاصر» با حضور آیت‌الله سید عباس حسینی قائم‌مقامی فردا در ایکنا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «آسیب‌شناسی زبان دین در جهان معاصر» با حضور آیت‌الله سیدعباس حسینی قائم‌مقامی، رییس سابق مرکز اسلامی هامبورگ و رییس هیئت موسس اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ‌های شیعه، توسط خبرگزاری ایکنا برگزار می‌شود.

این نشست به دنبال تبیین لوازم نظری ضوابط ارتباط در جهان معاصر و بیان آسیب‌های زبان دینی است که مومنان برای تبلیغ و گفت‌وگو استفاده می‌کنند.

در این نشست به دنبال این آسیب‌شناسی وضعیت زبان دینی به خصوص در جهان اسلام با توجه به پدیده جریان تکفیری بررسی خواهد شد.

این نشست دوشنبه، ۹ آذر ساعت ۱۰ صبح در خبرگزاری ایکنا به نشانی خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک ۸۵ برگزار می‌شود

کد مطلب 2984000

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