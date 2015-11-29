استعدادهای حوزه موسیقی نواحی شناسایی و معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد طالبی عصر یکشنبه در نشست خبری برگزاری نهمین جشنواره موسیقی نواحی کشور اظهار داشت: اهمیت جشنواره سراسری موسیقی نواحی از این جهت است که جشنواره ملی ایران و باز منشاء انواع موسیقی در ایران بوده و اهمیت آن نیز به دلیل موسیقی نواحی و مقامی ایران است.

وی با بیان اینکه حیات و ممات موسیقی ایران به گونه ای به حفظ موسیقی نواحی ایران بستگی دارد، گفت: جشنواره باید بتواند استعدادها را در این حوزه شناسایی و به جامعه معرفی کند تا بتواند در جامعه حرکتی را در جهت اقبال عمومی ایجاد کند و تنها فضای جشنواره نواحی برگزاری جشن نباشد.

سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این جشنواره باید حرکت مداومی باشد که موسیقی با ارزش نواحی و مقامی را به صحنه جامعه بکشاند خصوصا در جاهایی که مردم امکان گوش کردن این موسیقی ها را ندارند.

وی تاکید کرد: برگزاری این جشنواره ها می تواند فرصتی را فراهم آورد تا این اصوات و تصاویر فضای بهتری در عرصه عمومی داشته باشند.

طالبی با اشاره به اینکه باید موسیقی نواحی در تمامی عرصه های اجتماع فروش داشته باشد گفت: باید نیازهای مالی این رویداد را خود جشنواره تامین کند و این امر نیازمند زیرساخت‌هایی است که کمک دولت هم جدا از این مسئله نیست بنابراین دولت باید به صورت جدی حمایت کند.

وی ادامه داد: در برگزاری جشنواره موسیقی نواحی همکاری خوبی بین استانداری کرمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است.

سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره نیاز به ایجاد زیرساخت هایی دارد که حتما باید دولت در آن با جدیت حمایت کند و درصد حمایت هایش را حفظ کند.

وی گفت: برنامه جشنواره برای هفته وحدت تنظیم شده است که در صورت تغییر زمان آن برای زمانی که گردشگران هم بتوانند استفاده بیشتری از آن کنند استقبال خواهیم کرد و این مسئله حتما لحاظ خواهد شد اما در هر حال زمانبندی خود را برای اجرای جشنوراه متوقف نمی‌کنیم چرا که کار بسیار سنگین است.

طالبی همچنین عنوان کرد: سعی بر این است که جشنواره موسیقی نواحی در حد جشنواره موسیقی فجر باشد و تمامی تلاش خود را برای این امر انجام خواهیم داد.