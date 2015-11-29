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۸ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۴۴

ولایتی در گفتگو با المیادین مطرح کرد؛

سرنگونی جنگنده روسی به نفع منطقه نبود/بشار اسد یک قهرمان است

سرنگونی جنگنده روسی به نفع منطقه نبود/بشار اسد یک قهرمان است

«علی اکبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در گفتگو با یک شبکه عرب زبان ضمن «قهرمان» توصیف کردن بشار اسد، گفت: بشار اسد در طول پنج سال گذشته با ایستادگی خود از ملت سوریه حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی اکبر ولایتی» مشاور رهبر معظم انقلاب در گفتگو با شبکه المیادین به بیان مطالبی در خصوص آخرین تحولات سوریه پرداخت.

بر اساس این گزارش، وی ضمن «قهرمان» توصیف کردن بشار اسد، گفت: بشار اسد در طول پنج سال گذشته با ایستادگی خود از ملت سوریه حمایت کرد.

وی با اشاره به اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده روسی تصریح کرد: اقدام ترکیه منافع منطقه را تأمین نمی کند و ما خواهان کاسته شدن از شدت تنش ها هستیم.

ولایتی در ادامه اظهار داشت: آینده منطقه به همکاری های سه جانبه ایران، روسیه و سوریه مرتبط است و ما امیدواریم که این همکاری، صلح را برای منطقه به ارمغان آورد.

مشاور رهبر معظم انقلاب افزود: پیش از پایان دادن برخی به حمایت از تروریسم آغاز گفتگوها در سوریه ممکن نیست.

وی با اشاره به رایزنی های سیاسی برای حل بحران سوریه در وین تصریح کرد: اگر قرار باشد آنچه که در نشست ژنو درباره سوریه اتفاق افتاد در نشست وین هم اتفاق بیافتد، این نشست با شکست مواجه خواهد شد.

کد مطلب 2984017

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