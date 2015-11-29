خبرگزاری مهر-گروه هنر: در متن یادداشت «محمدرضا شفیعی» مدیرمسوول روزنامه صبا و تهیه‌کننده سینما و تلویزیون آمده است: «دومین نامه رهبری معظم به جوانان کشورهای غربی پس از واقعه تلخ فرانسه و در حالی منتشر می‌شود که می‌تواند از بسیاری رفتارهای ناهمگون و التهابات مسلمانان کشورهای مختلف جهان جلوگیری کند. این دلنوشته‌ها که دیدگاه انسانی و رفتارهای حقوق بشری در آن موج می‌زند، می‌تواند دل هر جوان آزاده و به دور از کینه‌ای را روشن نماید یا حداقل تلنگری باشد برای آگاهی.

این نامه‌ها در دنیایی که مهم‌ترین شعارش حقوق و جایگاه انسان است و ختم همه مسیرها را به رعایت حقوق انسان‌ها منحصر می‌دانند، بیانی شیوا و موثر خواهد بود.

معرفی فرهنگ ناب اسلامی یکی دیگر از ویژگی‌های این مرقومه‌ هاست. آن‌چه تا کنون رسانه‌های گوناگون از فرهنگ اسلامی و ایرانی ما معرفی کرده‌اند رفتار امثال طالبان‌ها، القاعده ها و داعش‌هاست. چهره زیبای تمدن و فرهنگ اصیل اسلامی در هیچ یک از رسانه‌های غربی دیده نمی‌شود. این رسانه‌ها هستند که معرف و راهنمای با واسطه مخاطبانند و آن‌ها را به مسیری که مسلک خود می‌دانند هدایت می‌کنند.

به راستی چه کسی باید این نامه‌های ارزشمند را به دست جوانان تحصیل کرده غربی برساند؟ اگر قرار باشد این نامه‌ها در رسانه‌های غربی و وابستگان آن‌ها بایکوت شود و یا آن را جور دیگری جلوه دهند، چه کسی پیام‌رسانی صادق خواهد بود.

سازمان صدا و سیما، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان فرهنگ و ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی همه و همه ظرفیت‌هایی دارند و وظایفی، اما آن چیزی که می‌تواند بدون در نظر گرفتن خط و خطوط مرسوم سیاسی و سلایق و منش‌های مختلف موثر باشد، ایجاد کمپین‌های فرهنگی و پویش‌های فراگیر است تا بدین وسیله وارد عرصه دوم رسانه‌ای شویم و در این میان حضور هنرمندان نیز تاثیر جدی خواهد داشت.»