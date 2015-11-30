کسب مدال طلا در مهد کاراته دنیا حلاوت خاصی داشت

سجاد گنج زاده بعد از کسب مدال طلای رقابتهای لیگ جهانی کاراته در ژاپن با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: رقابتهای ژاپن به عنوان آخرین کاراته وان در سال ۲۰۱۵ با حضور کاراته کاهایی از ۳۸ کشور جهان در سطح فنی بالایی برگزار شد. به نوعی می توان گفت این مسابقات فینال کاراته وان ها بود بهترین های هر وزن حضور داشتند که خیلی از آنها شکست خورده و موفق به کسب مدال نشدند.

وی افزود: ژاپنی ها در هر وزن با چند کاراته کا حضور داشتند که بر غنای فنی مسابقات افزوده بود در چنین میدانی رسیدن به مدال سخت و دشوار است. واقعا خیلی خوشحالم که در مهد کاراته دنیا یعنی اوکنیاوا موفق به کسب مدال طلا شدم.

دارنده مدال طلای رقابتهای ژاپن در مورد مسابقاتی که در این دوره برگزار کرد گفت: دور نخست با نماینده چین تایپه را شکست دادم . در ادامه برابر حریف قدرتمند ژاپنی صاحب پیروزی شده و به فینال راه پیدا کردم. در بازی نهایی هم با «شاهین آتاموف» قهرمان کامبت گیمز ، دارنده نقره تیمی و برنز جهان مسابقه دادم که با کسب برتری به مدال طلا دست پیدا کردم. فکر می کنم برای ششمین بار موفق به شکست این حریف قدر آذربایجانی شدم.

گنج زاده در مورد برنامه های آتی خودش هم گفت: سال آینده مسابقات جهانی اتریش را پیش رو داریم ولی قبل از آن نزدیک به ۱۰ تورنمنت کاراته وان را داریم که سرپرست فدراسیون قول داده که برای مسابقات فرانسه تیم ملی اعزام شود و برای مصر هم تلاش می کنند تا شرایط حضور کاراته کاهای تیم ملی را فراهم کند.

وی افزود: تیم ملی کاراته ایران همانند دوره قبل مدعی کسب عنوان قهرمانی جهان اشت و برای آنکه این مهم به واقعیت برسد تیم ملی باید در چنین مسابقاتی حضوری موثر داشته باشد. با شش ماه اردو و تمرین در داخل ایران نمی توان به مدال طلای جهان رسید. اگر برنامه ریزی هدفمندی صورت بگیرد با ترکیب اردوهای کوتاه مدت داخلی و مبارزه در رقابتهای کاراته وان تیم آماده و خوبی برای مسابقات جهانی اتریش اعزام شود.

این عضو تیم ملی ادامه داد: کاراته کاهای ما باید با جضور در مسابقات مختلف با بهترین های دنیا مبارزه کرده و با جو مسابقات آشنا شوند. در چنین میدانهایی است که داوران کاراته کاهای ما را خواهند شناخت. این مسائل خیلی در مسابقات جهانی موثر است. شاید لازمه کسب مدال جهانی همین موارد باشد.

گنج زاده در پایان از همه کسانی که در راه این موفقیت به او کمک کرده اند ، پدر و مادر ، برادرها ، مربیان خود سیدحسینی ، خیرانداش و خوش سیما و همه مردمی که برای وی دعا کردند تشکر و قدردانی کرد.

این کاراته کای ملی پوش روز یکشنبه در رقابتهای لیگ جهانی کاراته وان در اوکیناوای ژاپن موفق به کسب مدال طلا شد.