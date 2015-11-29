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۸ آذر ۱۳۹۴، ۲۲:۳۸

واکنش پزشکیان به طرح وزارت بهداشت؛

بیمارستان ها آمادگی تربیت پرستار را ندارند

بیمارستان ها آمادگی تربیت پرستار را ندارند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به ابلاغ آیین نامه تربیت پرستار در بیمارستان ها، اظهارداشت: در حال حاضر تمامی بیمارستان ها، آمادگی چنین کاری را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود پزشکیان، گفت: اطلاع درستی از ابلاغ این آیین نامه ندارم، اما اگر تربیت و آموزش پرستاران بر اساس استاندارد باشد، مشکلی وجود ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: البته تربیت نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد؛ بطوریکه بیمارستان‌هایی که قصد دارند این آموزش‌ها را به پرستاران بدهند باید شرایط مختلفی برای آموزش داشته باشند بطوریکه تمامی امکانات آموزش در بیمارستان مهیا باشد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه در حال حاضر تمامی بیمارستان‌ها این امکان را ندارند، افزود: وزارت بهداشت حتماً با ابلاغ این آیین نامه، شرایط بیمارستان‌ها را نیز در نظر گرفته و اگر چنین باشد، مفید است در غیر این صورت آموزش به پرستار در بیمارستان مشکلی را حل نمی‌کند.

وزیر اسبق بهداشت گفت: هنگامی که تربیت پرستار براساس آموزش، تجربه و کار عملی باشد، در این صورت بهتر می‌توانیم به بیماران کمک کنیم.

کد مطلب 2984036
حبیب احسنی پور

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