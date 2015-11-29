عملیات تروریستی علیه زائران حسینی در بغداد خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی المسله، یک منبع امنیتی در فرماندهی عملیات پاکسازی استان الانبار اعلام کرد، نیروهای مسلح این کشور در ادامه عملیات پاکسازی این استان توانستند دو منطقه «الطاحونه» و «الجمعیات» را در شمال الانبار از وجود تروریست های داعش باز پس گیرند.

در همین راستا، فرماند عملیات الانبار عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد اولین صفحه از عملیات آزادسازی الرمادی کامل شده و نیروهای مسلح عراق برای آزادسازی مرکز الرمادی خود را آماده می کنند.

در همین حال، «سعد معن» سخنگوی عملیات بغداد اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق توانستند یک عامل انتحاری را که قصد داشت خود را به مسیر زائران حسینی در بغداد رسانده و منفجر کند، شناسایی و به هلاکت برسانند.