خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تاریخچه عملیات اکتشافی در حوزه البرز مرکزی که بیش از ۳۰ هزار کیلومترمربع از سطح استان مازندران را در برمی‌گیرد به ۸۰ سال پیش بازمی‌گردد و نخستین عملیات اکتشافی آن، در سال ۱۳۱۴ به هنگام احداث خطوط راه‌آهن سراسری در شهر زیرآب صورت گرفت و در پی آن نیز عملیات اکتشافی دیگری در این محدوده انجام و درنهایت شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۳ ثبت شد.

از آن زمان تاکنون این کارخانه تأثیر بسزایی در معیشت و رونق این شهر و شهرستان داشته است و کمتر خانواده‌ای را می‌توان در شهرهای این شهرستان یافت که یکی از اعضای آن روزگاری در این کارخانه کارنکرده باشد، هرچند اکنون سال‌هاست که آن رونق گذشته دیگر در اینجا وجود ندارد اما چند سالی است زمزمه‌های احیای دوباره و بهره‌برداری از طرح‌های جدید آن به گوش می‌رسد.

احیای دوباره کارخانه‌های زغال شویی برای عده‌ای از منظر گذران معیشت یا توسعه صنعتی منطقه حائز اهمیت بسیار است، هرچند که احیا و بهره‌برداری از طرح‌های جدید آن نیز مخالفت‌هایی دربر داشته که مهم‌ترین آن از سوی حامیان محیط‌زیست و مسئله توسعه پایدار بوده است.

احیای دوباره کارخانه‌های زغال شویی برای عده‌ای از منظر گذران معیشت یا توسعه صنعتی منطقه حائز اهمیت بسیار است

از میان طرح‌های احیای دوباره البرز مرکزی سه طرح موردتوجه این گزارش است که یکی در انتهای مراحل، دیگری در مراحل ابتدایی اجرای طرح و سومی سال‌هاست که کلنگ می‌خورد اما همچنان در مرحله پیش از اجرا مانده است.

حسین شفیعی نیا، مدیر پروژه کارخانه زغال شویی در منطقه انجیرتنگه سوادکوه، در رابطه با این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: آغاز به کار این پروژه سال ۹۲ و زمان‌بندی قرارداد تا پایان سال ۹۴ بوده است و تاکنون حدود ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم، سعی ما بر این است که در ۲۲ بهمن افتتاح اصلی کارخانه را داشته باشیم.

وی افزود: از ابتدای کار زمینی در اختیار ما قرار داده شد، طراحی کارخانه، تأمین و ساخت قطعات، نصب تجهیزات و راه‌اندازی با ما بوده است و حتی تا یک سال در کنار بهره‌بردار خواهیم بود تا در صورت بروز مشکل بتوانیم به بهره‌بردار کمک کنیم و در حال حاضر از مهندس تا کارگر حدود ۷۰ نفر در این سایت مشغول به کار هستند.

وی در ادامه افزود: کارخانه زغال شویی با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال ورودی زغال خواهد داشت و راندمان آن ۷۰ درصد خواهد بود، یعنی از این میزان ورودی زغال، ۷۰ درصد خروجی محصول موردنیاز خواهد داشت و جزو بهترین کارخانه‌های زغال شویی در خاورمیانه با و با بالاترین فن و فنّاوری اروپا و کلیه تجهیزات با بالاترین برند و بهترین کیفیت و آخرین‌مدل خریداری‌شده است.

وی در رابطه با آلایندگی زیست‌محیطی کارخانه بیان کرد: این کارخانه، کارخانه خیس است، یعنی آلاینده هوایی نداریم و در رابطه با آب نیز سیکل این کارخانه کاملاً بسته است و باطله‌ای که از کارخانه خارج می‌شود توسط دستگاهی آبگیری خواهد شد و با رطوبت خارج می‌شود نه با آب و درنتیجه آلایندگی آب نیز نخواهیم داشت.

پروژه کارخانه انجیرتنگه سوادکوه نیز از دیگر طرح‌هایی است که در زمینی به مساحت ۱۶.۵ هکتار در دست اجراست و این پروژه بعد از کارخانه زغال شویی خواهد بود چراکه از محصول آن کارخانه کک تولید خواهد شد، هزینه این طرح ۱۸۶ میلیون یورو (۳۶۰ میلیارد تومان) و اکنون در مرحله شروع پروژه است و اگر منابع مالی آن تأمین گردد، سه سال دیگر بهره‌برداری می‌شود.

معظمی، مدیر پروژه کارخانه کک سازی منطقه انجیرتنگه سوادکوه به خبرنگار مهر می‌گوید: کاری که تاکنون انجام‌شده، انحراف مسیر رودخانه بوده و اکنون آب رودخانه در کانال جاری‌شده است که برای آن ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است و در حال حاضر مشغول بسترسازی ساخت کارخانه هستیم.

وی افزود: این طرح برای شروع ۲۰۰ نفر اشتغال‌زایی خواهد شد ولی در زمان بهره‌برداری نیز برای حدود ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی خواهد شد و باید سالانه حدود ۲۳۰ هزار تن زغال‌سنگ استخراج کند.

فاز ۲ کارخانه کک‌سازی همچنان درگیر مجوز است

فاز دوم کارخانه کک سازی نیز در منطقه کردآباد سوادکوه در دست اجراست و این پروژه با هزینه ۴۷ میلیارد تومان و با مدت‌زمان ۳۰ ماه از ۱۷ شهریور سال جاری آغازشده است، پروژه به‌صورت مهندسی و مطالعات طراحی، خرید کالا و اجرا و تاکنون کار نقشه‌برداری (مسیر انتقال برق، احداث و مرمت جاده تا دهانه معدن، مسیر انتقال آب شرب و صنعتی) آن انجام‌شده است.

مهدی دلاوری، رئیس کارگاه در رابطه با فاز دوم کک سازی در منطقه کردآباد سوادکوه اعلام کرد: پیش‌بینی ما این بود که تا اواسط آبان، بخش دوم یعنی اجرای پروژه شروع شود اما به خاطر عدم صدور مجوز هنوز شروع نشده و اگر روند کنونی ادامه یابد، شاید شروع مرحله اجرا تا سه چهار ماه طول بکشد.

علی میر سعیدی، نماینده اقتصادی نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تمام دنیا معدن به معنای آبادانی است امانگاهی که در اینجا وجود دارد معدن به معنای تخریب و تاراج است.

در تمام دنیا معدن به معنای آبادانی است امانگاهی که در اینجا وجود دارد معدن به معنای تخریب و تاراج است

وی ادامه داد: بین سازمان صنعت و معدن و منابع طبیعی به‌شدت دیوار آهنین کشیده شده و بااینکه قانون به وزارت صنعت و معدن اجازه داده است که اگر مطالعاتش انجام شد، دفترچه‌ای ارائه کند و بر اساس آن بهره‌برداری را آغاز کند اما این مدارک در ارتباط با منابع طبیعی اصلاً موردتوجه قرار نمی‌گیرد و علی‌رغم پیگیری‌های ما به نتیجه نرسیده است.

وی در رابطه با پروژه فاز دوم کارخانه کک سازی بیان کرد: کارفرما قبل از طراحی باید مجوزها را گرفته باشد اما این کار انجام نگرفته است و این هم به خاطر بی‌اطلاعی یا بی‌دقتی افرادی است که می‌خواهند مدیریت کنند.

میر سعیدی افزود: باوجود نیاز ما به زغال‌سنگ، سال‌های سال بگذرد اما اینجا کاری انجام نشود و زغال‌سنگ موردنیاز ما از چین وارد شود و این کار درستی نیست که از ۱۶ سال پیش تاکنون هر نماینده‌ای سند ارائه می‌کند که من برای کسب مجوز این معدن کارکرده‌ام اما هنوز شاهد چنین وضعیتی هستیم.

بدون تردید بهره‌برداری از معادن کشور، می‌تواند عاملی در رشد و توسعه اقتصادی باشد و فشار اقتصادی ناشی از بیکاری را برای عده‌ای کم سازد، اما عدم هم‌افزایی و هماهنگی میان سازمان‌ها در اجرای پروژه‌هایی ازاین‌دست، بار مالی زیادی را بر دولت و به‌تبع آن بر جامعه تحمیل می‌ کند.

خبرنگار: سمیه اسماعیل زاده