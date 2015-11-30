سه بیمارستان صحرائی سپاه به زائران اربعین خدمات ارائه می دهند

سردار محمد رضا نقدی در حاشیه افتتاح از مرکز جراحی نبوت سپاه در زاهدان به خبرنگار مهر گفت: همچنین ۴۵۰ نفر از پزشکان بسیجی با استقرار در مرزهای غربی و جنوب غرب کشور آماده ارایه خدمات به زائران اربعین حسینی هستند.

وی افزود: این پزشکان علاوه بر پوشش دادن نقاط مرزی، بخش هائی از مسیر تردد زائران پیاده اربعین را در خاک عراق را نیز پوشش می دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان بیان کرد: عشق و روحیه بسیجی برای خدمت به مردم محروم پایانی ندارد بطوریکه هر اندازه که خدمت می کنند باز مشتاق تر هستند.

وی گفت: در حال حاضر نعمت‌های الهی بسیج آنقدر زیاد است که قابل شمارش نیست؛ بسیج در همه اقشار گسترده است و جزئی از ارزش‌های انقلاب به شمار می‌آید و مردم ما نیز عاشق ارزش‌های انقلاب هستند.

سردار نقدی اضافه کرد: آنچه که باعث نجات سوریه شد و آنچه که لبنان را نجات داد بسیج مردمی بود که امروز به صورت مقاومت مردمی در جهان برای رهایی از ظلم ظالمان درآمده است.

بسیج محدود به مرزهای جمهوری اسلامی نیست

وی افزود: گستردگی و تنوع فعالیت بسیج، بسیجیان را از وظیفه مهم و خطیر و اجرای فرمان حفظ آمادگی رزمی غافل نکرده است به نحوی که امروز بسیج در اوج آمادگی، به سطح بی سابقه ای از توان رزمی رسیده است.

سردار نقدی اظهار داشت: سازماندهی چهار هزار و ۲۰۰ گردان عاشورا و یک هزار و ۸۰۰ گردان الزهرا(س) در مساجد با مأموریت دفاع از کوی و برزن، حفظ امنیت محلی و دفاع مسطح از همه سرزمین با دستان مردم همان منطقه را تضمین کرده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان افزود: با هدایت ساختار کارآمد تیپ ها و لشکر های بسیجی و مردم پایه و بکارگیری پنج هزار مربی نظامی آموزش دیده و با تجربه، تعداد دو هزار و ۳۰۳ گردان رزمی و امنیتی با قابلیت انعطاف عملیاتی و فرا سرزمینی سازماندهی شده است.

وی افزود: وجود ۴۸۵ گردان امام حسین (ع)، ۱۷۵ گردان امام علی (ع)، ۱۲۰ گردان کوثر و یک هزار و ۵۴۳ گردان بیت المقدس، توانمندی بی نظیری است که به مردم خوبمان آرامش می بخشد و خواب را از چشم دشمنان می رباید.

بسیج در راستای اندیشه امام راحل روز به روز قوی تر می شود

سردار نقدی به تقویت بسیج در لایه های مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: ظرفیت بسیج یک ظرفیت عظیم و سرمایه ملی برای همه دولت هاست و هر دولتی که هوشمندانه عمل کند می تواند از ظرفیت بسیج بهره بگیرد.

وی یاد آور شد: همراهی با بسیج در دوران دفاع مقدس به بهترین شکل نمود داشت به طوری که فرماندهان نظامی ما هوشمندانه عمل و بسیج را شناخته و از آن استفاده کردند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان در پایان با تأکید بر اینکه اگر دستگاه های اقتصادی هم همین برنامه را داشته باشند و از ظرفیت بسیج بهره بگیرند، قطعاً فواید آن را خواهند دید، خاطرنشان کرد: توصیه ما هم به دستگاه های اقتصادی در دولت این است که جلو آمده و از ظرفیت بالای بسیج در این راستا استفاده کنند.